Türk-İş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 4 bin 13,26 lira, yoksulluk sınırını ise 13 bin 72,51 lira olarak hesapladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından çalışanların “geçim şartlarını” ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması aralık ayı bülteniyle 35’inci yılına ulaştı.

"DÖVİZ KURU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİLEDİ AMA ETİKETLER DEĞİŞMEDİ"

Türk-İş, bülteninde çalışmasını aktarmadan önce “Son aylarda döviz kurunda görülen yükselme ve buna bağlı olarak maliyetlerdeki artış gerekçesiyle birçok temel mal ve hizmet fiyatları yükseldi. Ancak TL’den dövize yönelişi engellemek için uygulanmaya başlanan ve “kur korumalı mevduat” olarak adlandırılan tedbirlerle, döviz kuru önemli ölçüde geriletilmiş olmasına rağmen etiketler değişmedi. Artan fiyatlar aynı kaldı. Aralık 2021 itibariyle gıda fiyatlarındaki artış yüzde 25,75 olarak hesaplandı. Böylece, ücretli çalışanların ve emeklilerinin geçim şartları daha da ağırlaştı.” diyerek yaşanan gündeme değindi.

AÇLIK SINIRI 4 BİN 13,26 LİRA

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 4 bin 13,26 lira olarak açıkladı.

4 KİŞİLİK AİLENİN YOKSULLUK SINIRI 13 BİN 72,51 LİRA

TÜRK-İŞ Araştırmasının Aralık 2021 ayı sonucuna göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 13,26 liraya, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72,51 liraya yükseldi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 4 BİN 926,94 LİRA

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926,94 liraya çıktı.