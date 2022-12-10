Asgari ücret belirleme maratonu devam ederken Türk-İş Başkanı Atalay, daha önce vurguladığı açlık sınırı rakamının eleştirildiğini ancak bu rakamın üstünü konuşacaklarını aktardı.

Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785 lira açlık sınırının üstünü konuşacaklarını belirtti.

Atalay, daha önce kırmızı çizgilerinin açlık sınırı olduğunu ifade etmişti. Katıldığı toplantıda bu ifadenin yanlış anlaşılarak eleştirildiğini ancak aslında belirttikleri bir rakam bulunmadığını, bu rakamın da 8-9 bin liralar olabileceğini aktardı.

"Sendikanın olduğu yerde ikramiyenin, yol-çocuk parasının ve gıda yardımının konuşulması gerekiyor"

Programda konuşan Atalay, gündemdeki en önemli konunun asgari ücret olduğunu belirterek, sendikanın olduğu yerde asgari ücretin değil, ikramiyenin, yol parasının, çocuk parasının ve gıda yardımının konuşulması gerektiğini söyledi.

Türk-İş: Asgari ücret pazarlığında 7 bin 785 liranın üstünü konuşacağız VİDEO

"Masarda asgari ücretlinin de bulunması gerekiyor"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, masada asgari ücretlinin de bulunmasını istediklerini ifade eden Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, Türk-İş'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor." diye konuştu.

"Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok"

Türk-İş tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'Türk-İş 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar.





Asgari ücret 8-9 olur

Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."

"Ben demir yollarının çırak işçisiyim"



İleride siyasete girmeyi düşünmediğini aktaran Atalay, "Ben demir yollarının çırak işçisiyim. Dün de öyleydim bugün de böyleyim. Ben Türk-İş Başkanı'yım. Beni Türkiye seçiyor. Mevcut oyların 10 senedir yüzde 90’ını alıyorum. Beni, emeği düşürürlerse hepinizi düşürürler." ifadelerini kullandı.

İstedikleri rakam uygun bulunmadığı takdirde masaya oturmayacaklar

Asgari ücret konusunu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlarıyla da konuştuklarını aktaran Atalay, istedikleri rakam uygun bulunmadığı takdirde masaya oturmayacaklarını kaydetti.

"Taşeron sistemi adil değil"

EYT sorununun yıl sonuna kadar çözülüp ülke gündeminden kalkabileceğini belirten Atalay, taşeron meselesinin de çözülmesini istediklerini anlattı. Atalay, "Aynı aracın içinde işçilerden biri yemek yiyor, diğeri yiyemiyor. Bu adil mi, burada barış, huzur olur mu? Taşeronlara zaten para veriliyor, o parayı kendi işçinize verin, devletin çatısı altında olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Emekli maaşlarının düzenlenmesi gerekiyor"

Sendika olarak vergi konusunda da talepleri olduğunu söyleyen Atalay, işçilerden alınan vergilerin adil olmadığını söyledi.

AA'nın haberine göre, emekli maaşlarının da düzenlenmesi gerektiğini belirten Atalay, "20 bin lira emekli maaşı alan var, 4 bin lira emekli maaşı alan var, bu adil mi? Bayram ikramiyesi alırken kurban alınıyordu şimdi o parayla kurbanın iki bacağı alınıyor." ifadelerini kullandı.