Asgari ücret tespit komisyonunda aktif görev alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir canlı yayında maaşını 25 bin 750 lira olarak açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, en fazla işçi kayıtlı örgüt olduğu için işçileri temsilen bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı TV programında maaşı ve mal varlığı ile ilgili bilgi vererek, "Türk İş'te çalışan iki işçinin maaşını alıyorum. 25 bin 750 lira alıyorum." dedi.

Atalay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları canlı olarak yanıtladı.

Türk-İş Genel Başkanı maaşını ve mal varlığını açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, programda maaşının 25 bin lira 750 lira olduğunu belirterek, kurumun imkanlarını kısıtlı kullandığını, ikramiye almadığını ve lüks bir yaşantısı olmadığını belirterek mal varlığını da şöyle açıkladı:

"Her zaman işçiye yakınım. Hiç ikramiye almıyorum. 25 bin 750 lira maaşım var.

Bir evim var

Türkiye'nin hiçbir yerinde Adapazarı dışında evim yok. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da evim olmadı. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda.

Bir dükkan hissem var

Afyon'da bir dükkan hissesine girdim 2 bin 500 lira kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile hayatımda olmadı. Bunu sendikacı arkadaşlarım bilir, Adapazarlılar bilir. Ödemiş'teki adam ne bilsin. Her ay Türk-İş'ten temsil giderim var. Haftada 15 gün 10 tane düğüne gidiyorum.

Türk-İş Başkanı maaşını açıkladı: 25 bin 750 lira ViDEO



Temsil gider haklarımı kullanmıyorum

Her ay temsil gider hakkım var. Hayatımda hiç kullanmadım. Harcırahlarımı hayatımda kullanmadım. Aksi kanıtlansın Türk İş'e gelmem, Adapazarı'ndaki evimden çıkmam.

Demiryolu işçisinin iki kat maaş alıyorum

Demiryollarında işçimin iki misli maaşını alıyorum."





"Tayyip Bey'i severim, TÜİK'in yaptığı açıklama benim de kafama yatmıyor"

Asgari ücrette belirleyici olan enflasyonu belirten kurum ile ilgili fikirlerini de açıklayan Atalay, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla ilgili tartışma yaratan verilerine ilişkin konuşurken de şunları söyledi:

"TÜİK'in yaptığı açıklama benim de kafama yatmıyor. İyi yapmıyorsa yetimin, kimsesizin malına el koyuyor demektir, Türkçesi budur. Tayyip Bey'i severim. İyi yaparsa hoşuma gider, kötü yaparsa da konuşurum.

Türk-İş olmasaydı şu anda kıdem gitmişti

Türk-İş olmasaydı şu anda kıdem gitmişti. Müzakere ile mücadeleyi beraber yaparım. Kıdemle ilgili İzmit'te 140 bin kişiyle miting yaptım. Ben EYT'yi her yerde söylüyorum.

Toplam 5 milyon EYT'li var

Şu anda toplam 5 milyon EYT'li var. Bir yerlerden başlamak lazım. Adama, kadına demişsin ki 'Seni bu zaman emekli edeceğim'. EYT'lileri çıkarmak mecburiyetindedirler."

"Ben işçiyim"

Atalay, yapılan çalışmalar ve içinde bulundukları şartları şöyle ifade etti.

"Türk İş'te bir uzman kardeşimiz araştırma yaptı. Açlık 5 bin 391 TL, yoksulluk 20 bin lira. Bunu asgari ücret öncesi açıklayalım dedim. Benim elim güçlensin diye. Burada arkadaşlarımızın çalışması bu. Bununla ilgili tereddüt var mı? Ben ekonomist değilim, işçiyim. Bu işçi aldı beni Türk-İş başkanı yaptı. Bayram sonrası ekibi toplayıp yeniden bakmalarını isteyeceğim.

2014 model arabaya biniyorum

2014 model Türk-İş'in arabasına biniyorum. Beni Türk İş delegesi seçiyor. Ben demiryollarının başkanıyım. Hizmet etme bakalım sana oy verirler mi? Ben ne milletvekili ne de zengin olacağım. Zaman zaman günahım olmamasına rağmen bedel ödüyorum.

Enflasyon da olmasın zam da olmasın

Asgari ücret bu ay zamlı başladı. Ağustos'ta arkadaşlarımız zamlı alacak. Talebim şu; bir evvela işten çıkarmamayla ilgili Bakanlık birim kursun. Biz de kuruyoruz. Kim işten çıkıyorsa bizi arayacak. İki istediğin zammı al, enflasyonun devam ettiği müddetçe zammın bir önemi yok. Muhalefet, iktidar, sivil toplum örgütleri bununla ilgili bir çalışma yapmak durumunda. Bir an evvel bu enflasyonla ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım. Bu işin Türkçesi, enflasyon da olmasın, zam da verme.

Toplumun, şahsımın, Türk-İş'in talebi bu."