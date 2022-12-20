TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu karar öncesinde toplandı

Asgari Ücret Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek son toplantısında veriler değerlendirerek rakam belirlenecek. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu da Komisyon öncesi kendi verilerini değerlendiriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını bugün yapacağı toplantıda belirleyecek.

Asgari Ücret Komisyonu tarafları

Toplantıya işçi temsilcisi olarak en çok üyeye sahip olması açısından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri olmak üzere 15 kişi katılıyor.

TÜRK-İŞ'ten karar öncesi son toplantı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, saat 11.00'de asgari ücret gündemiyle toplandı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay başkanlığında daha önce de asgari ücret öncesinde toplanmıştı.

Son veriler değerlendirilecek

AA'nın haberine göre basına kapalı toplantıda, son verilerin değerlendirileceği öğrenildi.





