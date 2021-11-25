Türk-İş: Biz bir rakam söylüyoruz ama yetkililere söylüyoruz

Türk-İş: Biz bir rakam söylüyoruz ama yetkililere söylüyoruz

Türk-İş'in düzenlediği seminerde konuşan Atalay, asgari ücrete ilişkin görüşlerini aktararak "işçi ittifakı" önerisinde bulundu.

Asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili 1 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı beklenirken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kurumunun düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerinde konuştu.

Atalay, burada asgari ücretle ilgili "Biz bir rakam söylüyoruz ama yetkililere söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalay, yaptığı konuşmada asgari ücretin belirlenmesindeki koşulları eleştirilen getirirken, "Partiler aralarında ittifak kuruyor. İşçi ittifakı, kadın ittifakı, engelli ittifakı kursunlar. İttifak lazımsa, işçi ittifakı lazım bu ülkeye. Partiler, milletvekillerine 'İşçi çalıştırıyorsunuz, hemen onları örgütleyin' desinler." şeklinde bir de öneri getirdi.

"SENDİKALARDAKİ KADIN YÖNETİCİ SAYISI ARTMALI"

Çalışma hayatının çözüm bekleyen birçok sorununun bulunduğunu söyleyen Atalay, bu sorunların çözüme kavuşmasının bir yolunun da sendikalardaki kadın yönetici sayısının artması olduğunu ifade etti.

Atalay, sendikalaşma konusundaki engellerin ortadan kaldırılması için mücadele ettiğini belirterek, bir süre önce İstanbul'da yabancı sermayeli bir şirkette kadınların sendikal mücadele başlattığını, bu mücadelenin başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

“TBMM'DEKİ MİLLETVEKİLLERİNİN DÖRTTE ÜÇÜ AYNI ZAMANDA İŞVEREN”

TBMM'deki milletvekillerinin dörtte üçünün aynı zamanda işveren olduğunu ifade eden Atalay, "Bu konuda kabahat bizde. Biz bu ülkede çiftçi, işçi, işsiz, memur, emekli biz bu ülkenin yüzde 60'yız. Meclis'e baktığınız zaman bizden 6 kişi yok." dedi.

“İŞÇİ İTTİFAKI LAZIM BU ÜLKEYE”

Siyasi partilerin işçilerin sendikal örgütlülüğünü desteklemesi gerektiğini vurgulayan Atalay, "Partiler aralarında ittifak kuruyor. İşçi ittifakı, kadın ittifakı, engelli ittifakı kursunlar. İttifak lazımsa, işçi ittifakı lazım bu ülkeye. Partiler, milletvekillerine 'İşçi çalıştırıyorsunuz, hemen onları örgütleyin' desinler." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ANTİDEMOKRATİK"

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bir buçuk aydır gündemde olduğunu dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti konuşmaya başladığımız zaman dolar 8,5 liraydı. Şimdi dolar 12 lirayı geçti. Sebebini de anlamış değilim. Bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var, dayanışma içerisinde olacağız, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Asgari ücretin bir tarafı Türk-İş 5 kişi, bir tarafı işverenlerimiz 5 kişi, bir tarafta bakanlığımız 5 kişi. Buna katılmıyorum. Antidemokratik bir kurum bu.

"12 EYLÜL’DEN KALMA"

12 Eylül'den kalma. Aynısı Yüksek Hakem Kurulu’nda var. Askerin yaptığı anayasanın bedelini ödüyoruz. Biz ne zaman kendimiz bir anayasa yaparsak o zaman olur. Öyle bir anayasa yapalım, kadın yapsın, emekli yapsın, işçi yapsın, çiftçi yapsın. Bu anayasaya hepimizin ihtiyacı var."

"BİR RAKAM SÖYLÜYORUZ AMA YETKİLİLERE SÖYLÜYORUZ"

Asgari ücret konusunda kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösterdiğini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Biz bir rakam söylüyoruz ama yetkililere söylüyoruz. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Bunu kamuoyunda söylediğimiz zaman kendimizi bağlıyoruz. İki yıl önce bir rakam söyledim, o dönemde 70 lira eksik verdiler bize. İşveren, 'Türk-İş'in dediği rakam ortada' diyerek 70 lira vermedi. Makul bir rakamda buluşmak lazım. Bu paranın altında işçi çalıştıramazsın. Bu rakam icrayı, evlenmeyi, boşanmayı ilgilendiriyor. Son yıllarda 7 milyon insan bu rakamla geçiniyor, daha doğrusu geçinemiyor."