Türk-İş çalışanların yüksek vergi yüküne dair rapor hazırladı

REUTERS

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), çalışanların karşı karşıya olduğu yüksek vergi yükü sorununa ilişkin bir çalışma yaptı.

NTV'de yer alan haberde; vergi konusundaki mevcut sorunlar ile bu sorunlara çözüm önerilerini içeren raporun, kabine üyeleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile milletvekillerine gönderildiği belirtildi.

VERGİ TARİFESİNİN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA GÜNCELLENMESİ TALEP EDİLDİ

Raporda ücretler üzerindeki vergilerin adil bir düzeye getirilmesi talep edilerek, şu görüşe yer verildi: