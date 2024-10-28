Türk-İş çalışanların yüksek vergi yüküne dair rapor hazırladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), çalışanların karşı karşıya olduğu yüksek vergi yükü sorununa ilişkin bir çalışma yaptı.
NTV'de yer alan haberde; vergi konusundaki mevcut sorunlar ile bu sorunlara çözüm önerilerini içeren raporun, kabine üyeleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile milletvekillerine gönderildiği belirtildi.
VERGİ TARİFESİNİN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA GÜNCELLENMESİ TALEP EDİLDİ
Raporda ücretler üzerindeki vergilerin adil bir düzeye getirilmesi talep edilerek, şu görüşe yer verildi:
Talebimiz, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesidir. Bundan sonrası için de tarifenin her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasıdır. Yeniden değerleme oranı ile vergi dilimleri arttırılsa dahi birinci dilimin, asgari ücretin 14 katından; ikinci dilimin, asgari ücretin 24 katından; üçüncü dilimin, asgari ücretin 53 katından, dördüncü dilimin ise asgari ücretin 250 katından az olmaması sağlanmalıdır.
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