Türk iş dünyası Beyrut limanının yeniden inşası için talepte bulundu

Türkiye-Lübnan İş Konseyi, Lübnan Ticaret Bakanı Raul Name ile yapılan görüşmede patlamayla yıkılan Beyrut limanını yap-işlet-devret modeli ile yapmaya talip olduklarını iletti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, patlamayla yıkılan Beyrut limanını yap işlet devret modeli ile yapmaya talip olduklarını ve süreci takip edeceklerini iletti.

Başkenti Beyrut bir zamanlar Orta Doğu’nun Paris’i olarak anılan Lübnan, uzun süren iç savaş, bölgesel çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkların üzerine 3 yıla yakın süredir yıkıcı bir ekonomik krizle boğuşuyor. Ekim 2019’da başlayan kriz, Ağustos 2020’de Beyrut Limanı’nda gerçekleşen dünya tarihinin en yıkıcı patlamalarından birisi ile daha da derinleşti.

"GIDA VE AKARYAKIT FİYATLARI ARTTI"

Akkuş, Lübnan'da 1 doların şu an dövizcilerde 18 bin Lübnan lirasına tekabül ettiğini belirterek, "Merkez Bankası'ndaki limitler şu anda tükenmek üzere olduğu için de akaryakıt ve ilaç sektörüne sübvansiyonu azalttılar. Eskiden 1 litre benzin 15 bin lirayken şu an 30 bin lira, yüzde 100 arttı. Gıda fiyatlarında 1 kilo et 10 bin lirayken şu an 70 bin lira, 1'e 7 oranında arttı. Gıda, akaryakıt ve ilaç sektöründe her yerde kuyruklar var. Elindeki yakıtı Suriye'ye ucuz fiyata satıp halktan alıkoyanlar da var." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE GÜNDE 18 SAATE YAKIN KESİNTİLER SÜRÜYOR

Elektrikte nerdeyse günde 18 saate yakın kesintiler olduğunu aktaran Akkuş, "Ekim 2019'da başlayan krizin bugüne kadar ki maliyetinin 100 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Özel bankalar, halktan topladığı mevduatları devlet bankalarına, onlar da devletin farklı projelerine yatırdılar ama battılar. Halk bu yüzden bankalardaki özel mevduatlarına erişemiyor. Herhangi bir ülkeye ticaret de gerçekleştiremiyor. Şu anda ticaret tamamen nakit para üzerinden dönüyor." dedi.

LÜBNAN’DAKİ EKONOMİK KRİZ, DÜNYADA YAŞANAN EN ŞİDDETLİ İLK 3 KRİZİN İÇİNDE

Dünya Bankası’nın verilerine göre Lübnan’daki ekonomik kriz 19. yüzyılın ortalarından bu yana tüm dünyada yaşanan en şiddetli ilk 3 krizin içinde yer alabilir. Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada ise yaklaşık 15 milyar dolarlık maddi zararın meydana geldiği tahmin ediliyor.

BAŞKA ÜLKELER DE TEKLİFTE BULUNDU

Öte yandan, daha önce çeşitli Alman ve Fransız firmaları limanın yeniden inşası için teklifte bulunmuş, fakat Lübnan'daki siyasi krizin sürecin ilerlemesine engel teşkil ettiği basına yansımıştı.​​​​​​​