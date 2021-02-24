Türk iş insanları Senegal'de buluştu

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 20 Türk iş insanı, 3 gün boyunca yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Dakar'a gitti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde düzenlenen Senegal-Türkiye İş Forumu başladı.

Başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen forumun açılışına, başta Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, MÜSİAD Senegal Temsilcisi Faruk Baştürk, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Ticaret Eşleştirme Komite Başkanı Davut Altunbaş olmak üzere Senegalli ve Türk iş insanları katıldı.

SENEGAL'DEKİ TÜRK SAYISI ARTIYOR

Açılışta konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Senegal'deki Türk vatandaşlarının sayısının giderek arttığına vurgu yaparak 30 yıl önce ülkeye ilk geldiğinde hiç Türk'e rastlamadığını, bugün ise birçok alanda faaliyet gösteren Türklerin bulunduğunu söyledi.

"BATI AFRİKA'YA AÇILAN KAPI"

MÜSİAD Senegal Temsilcisi Faruk Baştürk, 2009'dan bu yana ülkede üretim yaptıklarını belirterek daha fazla Türk iş insanını Senegal'de görmek istediklerini söyledi. Baştürk, Senegal'in "Batı Afrika'ya açılan kapı" konumunda bulunduğuna işaret ederek Türk insanının ve Türkiye'nin Senegallilerce sevildiğini ve Türk iş insanlarına güven duyulduğunu kaydetti.

20 İŞ İNSANI SAHA ARAŞTIRMASI YAPACAK

Konuşmaların ardından MÜSİAD ile Senegal Yatırımcılar Kulübü (CIS) ve Senegal Ulusal Tüccar ve Sanayiciler Birliği (UNACOIS) arasında mutabakat zaptı imzalandı. Forum kapsamında, Türk ve Senegalli iş insanları, gün boyu ilgilendikleri sektörlere ilişkin ikili görüşmelerde bulundu.