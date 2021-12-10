Türk-İş: İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır

2022 asgari ücret görüşmelerinde Asgari Ücret Komisyonu üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi. Düne kadar rakam belirtmeyen Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı.

Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili görüşmeler devam ederken, Asgari Ücret Komisyonu'nda temsil ettiği üye sayısı açısından işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır." dedi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA ASGARİ ÜCRET YAŞAM MALİYETİ DİLE GETİRİLDİ

Komisyon, son toplantısında TÜİK'in hesaplamalarına dayanarak açıkladığı ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirlerdi.

"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Türk-İş Başkanı Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" açıklamasını yaptı.

TİSK: EN AZ 3 BİN 500 LİRA TEKLİF ETTİK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise komisyonun son toplantısından sonra gerçekleşen basın toplantısında 3 bin 100 lira olarak dile getirilen rakamın yanlış anlaşıldığını, kendilerinin böyle bir teklif vermediklerini ve işverenin fedakarlık yaparak, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

"TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz” diyen Akkol, en az 3 bin 500 lira teklif ettiklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta, ikincisini 7 Aralık'ta üçüncüsünü de 9 Aralık'ta gerçekleştirdi. Kararın son toplantıya kaldığı asgari ücretin, önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor.