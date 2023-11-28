TÜRK-İŞ: Kasımda açlık sınırı 14 bin 25 TL'ye yükseldi TÜRK-İŞ, periyodik olarak 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar bir çalışanın yaşama maliyeti araştırmasını yayınlıyor. Aylık ve yıllık gıda enflasyonu hesabında yapılan araştırmada kasım ayındaki enflasyonun düşüş eğilimi taşıdığı görüldü.

ANKA

TÜRK-İŞ'in "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre, açlık sınırı kasımda 14 bin 25 TL’ye çıktı, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye yükseldi, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise 18 bin 239 TL oldu.

Aynı araştırmada yer alan gıda enflasyonunda yavaşlamaya işaret ederek, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,49 seviyesine geriledi.

Araştırmaya göre süt, geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 liradan satıldı. Kuru baklagillerin tamamında artış gözlendi. Bu grupta en yüksek artış nohutta görüldü. Nohut, geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış gösterdi.

Açlık sınırı kasımda 14 bin 25 TL’ye çıktı

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı kasım ayı itibariyle 14 bin 25 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye yükseldi

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" 18 bin 239 TL oldu

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

Gıda enflasyonu: Yüzde 2,49

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti.

TÜRK-İŞ'in kasım ayı istatistiklerine gönre yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu.