Türk-İş mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını yayınlandı

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 4 bin 928,08 lira olarak açıkladı.

Türk-İş’in 35 yıldan bu yana düzenli olarak her ay hesapladığı ve bu alanda öncü olan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, yeni beslenme kalıbı temel alınarak farklı bir çalışma grubu tarafından hesaplanıyor ve 2022 Ocak’tan itibaren açıklanmaya başlandı.

AÇLIK SINIRI 4 BİN 928 LİRA

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Mart ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 928,08 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 16 BİN 52 LİRA

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 16 bin 52 liraya çıktı.

BEKÂR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 6 BİN 474 LİRA

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 6 bin 473,98 TL’ye yükseldi.

Türk-İş, tarafından mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 8,24, son on iki aylık ise yüzde 76,39 olarak hesaplandı.