Türk-İş temmuz ayı açlık sınırını 6 bin 840 lira olarak açıkladı

Türk-İş Türkiye'de temmuz ayında açlık sınırını 6 bin 840 lira, yoksulluk sınırı ise 22 bin 278 lira olarak kamuoyuna duyurdu.

Türk-İş temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Türk-İş'in yayınladığı verilere göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 22 bin 279 lira olurken açlık sınırı ise 6 bin 840 liraya yükseldi.

Böylelikle açlık sınırı 6 bin 840 lirayla asgari ücretin 3 bin 340 lira üzerine çıktı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 8 bin 930 lira

Haziranda bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 8 bin 930 liraya yükseldi.

Haziran verileri

Haziran ayında yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira, açlık sınırı ise 6 bin 319 lira olarak açıklanmıştı.

Gıda harcamaları yüzde 128 arttı

Temmuz ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,01 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 128,4 olarak hesaplandı.

"Tüketici öngörüye sahip"

TÜRK-İŞ raporunda son fiyat gelişmelerine ilişkin yapılan değerlendirmede "Hanelerde kullanılan doğalgaza bu ay yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75,5’lik zam yapılmış oldu. Elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza da yapılan zamların yanında, sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor. Haziran 2022 Tüketici Güven Endeksi’nin tarihinin en düşük seviyesinde olması fiyatlama davranışları bozulan tüketicilerin de bu öngörüye sahip olduğunu işaret ediyor." ifadeleri yer aldı.