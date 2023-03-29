TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira oldu TÜRK-İŞ, her ay dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını ölçtüğü hesaplamalarının sonuçlarını açıklıyor.

AA

Çalışanların geçim koşullarını ve tüketilen temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğini ortaya koymak üzere TÜRK-İŞ'in yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" mart ayı sonuçları yayınlandı.

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira

TÜRK-İŞ'e göre mart ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira oldu.

"Yoksulluk sınırı" , gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk geliyor.

4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira, olarak hesaplandı.

"Açlık sınırı" ise sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarını ifade ediyor.

Aylık yüzde 1,76 artış

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,76 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 94,62 oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" 12 bin 469 lira

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi.

Dana etinin fiyatı ilk kez 250 lirayı aştı

Araştırmaya göre, martta peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken, süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 lirayı aştı. Dana eti yüzde 13, kuzu eti yüzde 18, tavuk yüzde 4, yumurta yüzde 16, balık yüzde 8 zamlandı. Dana eti ilk kez ortalama 250 liranın üzerine çıktı.

Baklagillerden fasulyenin fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde arttı, yağlı tohumlarda fiyat değişmedi.

Semt pazarlarında yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları düştü

Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 9 liradan satılıyor. Pirinç, makarna, un, irmik fiyatlarında bir önceki aya göre sınırlı düzeyde artış yaşanırken bulgurun fiyatı hafif düzeyde geriledi. Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.

Narenciye fiyatları azaldı

Patatesin kilogramı 12,5 liradan satılmaya devam etti. Kabak, sivribiber, domates, salatalık fiyatları düştü, balkabağı zamlandı. Kış meyvelerinden portakal, mandalina ve greyfurtun fiyatları geriledi, ayva ve nar fiyatları arttı.

Ayçiçek yağı ve tereyağı sınırlı düzeyde zamlandı, margarin ve zeytinyağının fiyatları az da olsa düştü.

Ihlamur yüzde 13, yeşil zeytin yüzde 7, pekmez yüzde 9 zamlandı. Reçel, salça, siyah zeytin fiyatları sınırlı düzeyde yükseldi.

Bal, çay, şeker ve baharat fiyatları sabit kaldı.