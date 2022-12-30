TÜRK-İŞ'e göre aralık ayında açlık sınırı 8 bin 130 liraya çıktı

Türk-İş aralık ayındaki araştırmasının sonucunu yayınladı. Buna göre açlık sınırı aralıkta 7 bin 786,85 TL'den 8 bin 130 TL'ye yükseldi.

Ekonominin gündeminde olan ve asgari ücret görüşmelerindez kendisinden sık sık söz ettiren araştırmaya göre aralık ayında dört kişilik bir ailenen açlık sınırı 344 TL ve yoksulluk sınırı ise 1.199,58 TL artış gösterdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), aralık ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırının 8 bin 130 TL'ye; yoksulluk sınırının ise 26 bin 483 liraya yükseldiğini açıkladı.

Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 8 bin 130,56 TL

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı tutarı olarak nitelenen ve sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 8 bin 130,56 TL'ye yükseldi.

Bu tutar bir önceki ay 7 bin 786,85 TL, bir önceki yıl aralık ayında ise 4 bin 097,85 lira olmuştu.

Dört kişilik bir ailenin gıda, gıda enflasyonu yüzde 4,41

Buna göre dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,41 olurken, 12 aylık değişim oranı ise yüzde 98.41 olarak gerçekleşti.

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 26 bin 483,93 TL

Aralık 2022'de dört kişilik aile için yoksulluk sınırı olarak nitelenen ve gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 26 bin 483,93 TL’ye yükseldi.

Bu tutar kasım ayında 25 bin 364,35 TL, 2021 Aralık ayında ise 13 bin 348 TL olmuştu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 10 bin 612,76 TL

Aralık 2022 'de bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 10 bin 612.76 TL olarak gerçekleşti.