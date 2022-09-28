TÜRK-İŞ'e göre eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira

TÜRK-İŞ'e göre eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Her ay TÜRK-İŞ, bir araştırma yaparak eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplayarak yayınlıyor.

Kamuoyunda asgari ücretin mukayese edildiği bu rakam için eylül hesaplamaları açlık sınırı için 7 bin 245 lira, yoksulluk sınırı için de 23 bin 600 lira oldu.

Yaşama maliyeti aylık 9 bin 470 lira

"Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2022 sonuçlarına göre bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 9 bin 470 lira olarak belirlendi.

"Açlık sınırı" ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade ediyor.

"Yoksulluk sınırı" gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk geliyor.

Asgari harcama tutarı y üzde 5,15 arttı

AA'nın haberine göre, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,15 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 130 oldu.

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