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    TÜRK-İŞ'e göre eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira

    TÜRK-İŞ'in araştırmasında, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 lira olarak hesaplandı.
    • 28.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:28
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    TÜRK-İŞ'e göre eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira

    Her ay TÜRK-İŞ, bir araştırma yaparak eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplayarak yayınlıyor.

    Kamuoyunda asgari ücretin mukayese edildiği bu rakam için eylül hesaplamaları açlık sınırı için 7 bin 245 lira, yoksulluk sınırı için de 23 bin 600 lira oldu.

    Yaşama maliyeti aylık 9 bin 470 lira

    "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2022 sonuçlarına göre bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 9 bin 470 lira olarak belirlendi.

    "Açlık sınırı" ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade ediyor.

    "Yoksulluk sınırı" gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk geliyor.

    Asgari harcama tutarı yüzde 5,15 arttı

    AA'nın haberine göre, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,15 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 130 oldu.

    fiyatlar

    Çarşı pazarda fiyatı değişen ürünler

    • Eylül ayında süt ve peynir fiyatları gerilerken, yoğurt fiyatları sabit kaldı.
    • Balık ve dana eti fiyatı gerilerken, kuzu eti yüzde 7, tavuk eti yüzde 8, yumurta yüzde 11 zamlandı.
    • Nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları geriledi.
    • Yeşil mercimeğin fiyatı düştü. Kuru fasulye fiyatı yüzde 21 yükseldi.
    • Bulgurda yüzde 7, makarnada yüzde 6 fiyat artışı görüldü.
    • Pirinç ve irmik fiyatları yükseldi. Un ve ekmek fiyatı aynı kaldı.
    • Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi, margarin fiyatı düştü, zeytinyağı bir ayda yüzde 12 zamlandı.
    • Çay ve ıhlamur fiyatları gerilerken şeker fiyatı sabit kaldı. Bal yüzde 27, pekmez yüzde 21, reçel yüzde 19, yeşil zeytin yüzde 27, siyah zeytin yüzde 18, baharatlar yüzde 9 zamlandı.
    • Salça yüzde 51 artışla eylül ayının en çok zamlanan gıdası oldu. Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi.
    • Patates fiyatları değişmedi. Soğan ve domates fiyatı geriledi. Salatalık, biber, patlıcan, kabak fiyatları ise arttı.

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