TÜRK-İŞ'in haziran enflasyonu 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı çalışması TÜİK'in enflasyon verisi öncesinde yayınlanıyor. Farklı kriterine göre yayınlanan iki verinin arasındaki makas ilk kez kapanma yönünde hareket etti.

AA

TÜRK-İŞ'in "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının haziran ayı sonuçlarına göre gıda enflasyonu aylık 0,1 ve yıllık düzeyde yüzde 62,30 ile Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TÜRK-İŞ'in haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk göstergelerinde sınırlı hareket gözlerden kaçmadı.

Araştırma, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı 10 bin 373 lira

TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik aimenin açlık sınırı 10 bin 373 liraya çıktı.

Mayıs ayında bu rakam 10 bin 362 lira olmuştu.

Yoksulluk sınırı 33 bin 788 lira

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer deyişle yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 liraya çıktı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 471 lira

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 471 liraya yükseldi.