Türkiye’nin limanları kapasitelerini artırmaya, büyümeye, ticarete ve turizme daha fazla hizmet etmeye devam ediyor.

Türkiye, liman yatırımları ve işletmeleriyle önemli bir atılım içine girdi. Limanlar ticaret ve turizme daha fazla hizmet eder hale geldi.

Ticarette 2021 yılında Türkiye’nin limanlarında elleçlenen yük miktarı 526 milyon tona ulaştı. Turizmde ise 2022 yılında bini aşkın kruvaziyer gemisinin Türk limanlarını ziyaret etmesi bekleniyor.

SALGINDA DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI DURMADI

Koronavirüs salgınında deniz yolu ile konteyner taşımacılığı büyük ölçüde ticaretin devam etmesine imkan sağladı. Türkiye’de pandemi öncesi yüzde 80’lerde olan deniz yolu ticareti oranı şu anda yüzde 90’lara ulaştı. 2021 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarı 526 milyon tonu buldu.

2022'DE BİNİ AŞKIN KRUVAZİYER BEKLENİYOR

Turizm açısından bakıldığında ise Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre pandemi öncesi 2019 yılında Türkiye’nin limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı 344’ü aşmıştı. 2022 yılında Galataport’un da kruvaziyer limanlarına eklenmesiyle toplam bini aşkın geminin kurvaziyer limanlarını ziyaret edeceği öngörülüyor.

Türk limanları ticarete ve turizme destek veriyor VİDEO

"TÜRK LİMANCILIK SEKTÖRÜ BAŞARILI BİR YIL GEÇİRDİ"

Deniz taşımacılığında 2021 yılını değerlendiren ve veriler paylaşan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, 2021 yılında Türk limancılık sektörünün çok başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Erdemir, "Pandemiyle birlikte ortaya çıkan belirsizlik dünya ticaretinde büyük bir yıkıma yol açtı. Ülkelerin sınırlarını ve havayollarını kapattığı dönemde tek sürdürülebilir, devamlılığı olan alternatif deniz yoluydu. Pandemiden önce ticarette dünyada deniz yolu oranı yüzde 85-88 oranında tercih edilirken Türkiye’de yüzde 80’ler oranındaydı. Şimdi dünyada ve Türkiye’de deniz yolu kullanım oranı yüzde 90’ları geçti.’’ dedi.

"GALATAPORT’A 450 GEMİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

2022 yılında Galataport’un da aktif olmasıyla birlikte 1 buçuk milyonu aşkın turistin ülkemize gelmesini beklediklerini aktaran Erdemir, "550 civarı geminin Kuşadası’na geleceğini, Galataport’a da 450 geminin geleceğini düşünüyoruz. Bu sayı pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla daha da artacaktır.’’ sözlerini ifade etti.