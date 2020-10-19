Türk Lirası, dijital para sistemine bir gün adapte olabilir

Dijital para yaklaşık 10 yıldır gündemimizde olmasına karşın hâlâ belirsizliğini koruyan tarafları var. SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, bu anlamda bazı konulara açıklık getirdi.

Bünyesinde avantajları ve dezavantajları birlikte barındıran dijital paraya yönelik çalışmalar, günümüzde birçok ülkede yürütülüyor. Bu süreç, akıllara “Dijital Türk Lirası” konusunda atılacak adımlarla ilgili soruları da beraberinde getiriyor.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, bu bağlamda dijital paralar ile ilgili merak edilen konuları değerlendirerek Türk Lirası'nın dijital para sistemine adapte olabileceğini belirtti.

“DİJİTAL PARALARI KAYDİ PARAYLA KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR”

Dijital paranın kavram olarak bankaların veri tabanındaki dijital kayıt şeklinde saklanan yatırımlarla karıştırılmaması gerektiğini belirten Yusuf Levent Şahin, “Öncelikle dijital paraları kaydi parayla karıştırmamak gerekiyor. Banka hesaplarında bulunan ve merkez bankalarının hesaplarında dijital kayıtlar şeklinde yer alan paralar dijital değildir; bu paralar dijital ortamda bulunan kaydi paralardır. Dijital paraların ise fiziksel bir niteliği bulunmuyor. Banknot veya bozuk para şeklinde değiller. Bilinen dijital paralar, kripto para niteliğindedir ve merkezî bir otorite tarafından kontrol edilmemektedir.” ifadelerini kullandı.

“KRİPTO PARALARIN DEĞERLERİ DALGALANMA GÖSTEREBİLİR”

Kripto paraların bazı önemli problemleri beraberinde getirdiğini belirten Doç. Dr. Şahin, “İlk olarak bu paralar altın gibi bir metaya ya da değerini koruyacak bir merkezi otoriteye sahip olmadığından değerleri çok dalgalanma gösterebilir.

HUKUKİ SÜREÇLERİ ZAYIF

İkincisi, bu paralarla yapılan işlemlere ilişkin hukuki süreçler çok zayıf ve anlaşmazlık durumunda koruyuculuğu bulunmamaktadır. Üçüncü olarak, bu paraların herhangi bir otoriteden bağımsız ve anonim işlemlere olanak tanıması, yasadışı işlerde kullanılmalarını daha olası hale getirmektedir. Son olarak kripto paralar ülkelerin paralarını ikame etmeye başlarsa ağır yaptırımlar gündeme gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTAL PARANIN AVANTAJLARI DA VAR"

Günümüzde üzerinde çalışılması gereken eksik yanları olsa da dijital paraların göz ardı edilememesini belirten Şahin, “Tüm problemlere karşın kripto paraların oldukça önemli getirileri mevcuttur. Dijital paralar ile yapılacak para transferlerinin çok daha düşük maliyetli olması, ödemelerin ve para transferlerinin herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan her zaman, her yerden ve istenilen her miktarda gerçekleştirilebilmektedir. Dijital para kullanımı ile harcama yapılırken anonim kalınmasına rağmen yapılan tüm harcamaların şeffaf biçimde herkes tarafından görülebilmesi kripto paraların önemli avantajları arasında gösterilebilir.” şeklinde konuştu.

“DEVLETLERİN PARALARINI DİJİTAL PARA SİSTEMİNE ADAPTE ETMESİ OLDUKÇA YÜKSEK BİR İHTİMAL”

Devletlerin de dijital paraya yaklaşımlarında bir dönüşüm yaşanabileceğine değinen Şahin, “Uzun vadede Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünya devletlerinin kripto paraları tamamen yok saymadan kendi paralarını dijital para sistemine adapte etmesi oldukça yüksek bir ihtimaldir. Dijital paralara merkez bankaları tarafından doğrudan adapte olunmasının da farklı olası yöntemleri mevcuttur. Bunlardan en köklü olanı ise tam adaptasyon, yani merkez bankalarının dijital parayı doğrudan kendi kontrolünde tutarak tüm kullanıcılara hesap bazlı erişim imkanı sağlamasıdır.

DEVLETLER DİJİTAL PARAYA YAKLAŞIMLARINDA BİR DÖNÜŞÜM YAŞAYABİLİR

Ayrıca bu durum ticari bankaların görev ve yetkilerinin çok daha farklı bir biçimde belirlenerek işlevlerinin büyük ölçüde değişmesi gibi köklü değişimleri de beraberinde getirecektir.” dedi.