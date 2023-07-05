Türk Lirası ihracattaki payını artırdı Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi artış eğilimi taşıyor ve yılın ilk yarısında para birimiyle yapılan dış ticaret hacmi 349,5 milyar liraya ulaştı.

AA

Dünyada doların hakimiyetini kırmak ve kendi para birimlerinin değerini artırmak için ülkeler ihracatta milli para birimlerini kullanmak istiyor.

Türkiye de bu ülkelerin arasında yer alıyor.

Yılın ilk yarısında Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129,3 artışla 349 milyar 488 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk Lirası'nın kullanımı haziran ihracatına paralel seyir izledi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret hacmi geçen ay yüzde 14,1 azalışla 47 milyar 198 milyon dolara düşerken ocak-haziran döneminde ise yüzde 1,7 artışla 308 milyar 172 milyon dolara ulaştı. Türk Lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel seyir izledi.

Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi

Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarak 62 milyar 430 milyon liraya çıktı.

Türk Lirasıyla ihracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86,7 artarak 94 milyar 580 milyon lirayı buldu. Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat 254 milyar 908 milyon lira olarak kayıtlara geçti.