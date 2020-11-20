Türk Lirası varlıklar güven vermeyi sürdürüyor

Küresel çapta belirsizliklerin artmasına karşın, yurt içinde ekonomide yeni dönem vurgusu ve atılan adımların bir sonucu olarak Türk Lirası varlıklar pozitif ayrışmaya girdi.

Ekonomide son iki haftadır "yeni dönem" vurgusu devam ederken, bu süreçte Türk lirasının dolar karşısındaki ve borsadaki yükseliş yüzde 11'i aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanması, ekonomide yeni dönemin ilk sinyali oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın atanması da bu süreçte önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

AÇIK VE SADE BİR DİL PİYASALARI OLUMLU ETKİLEDİ

Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından piyasalar açılmadan yaptığı açıklama ile ara toplantı beklentilerini ortadan kaldırması ve yönlendirmesinde açık, net ve sade bir dil kullanması pozitif başlangıcı pekiştirdi.

"SEREFBERLİK" VURGUSU PİYASALARCA KABUL GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlattıklarını, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını ve reformlara odaklanacaklarını belirtmesi piyasalar tarafından pozitif karşılandı.

TCMB'NİN DÜN POLİTİKA FAİZİNİ ARTTIRMASI ETKİLİ OLDU

TCMB'nin dün 475 baz puanla son 2 yılın en güçlü faiz artırımına imza atması ve tek faize geçişle para politikasında sadeleşmeye geçmesi, tüm bu beklentileri destekleyen bir gelişme oldu ve küresel çapta belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir ortamda Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sağladı.

Tüm bu gelişmelerle 6 Kasım ile biten haftada tarihi zirvesini gören dolar/TL düşüş eğilimine girerken, bu süreçte ülke risk primi ve tahvil faizlerinde önemli düşüş görüldü, borsada ise rekor üstüne rekor kırıldı.

BORSADA REKOR ÜSTÜNE REKOR

"Ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve bu paralelde atılan adımlarla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde özellikle banka hisseleri öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşanırken, endeks son zamanlarda birçok alanda rekor kırdı.

SON 7 YILIN EN İYİ HAFTALIK PERPORMANSI

BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 8,33 değer kazanarak son 7 yılın en iyi haftalık performansını sergilemişti. Dolar bazlı bakıldığında ise bu performans haftalık bazda Kasım 2008'den bu yana en iyi yükselişe işaret etti.