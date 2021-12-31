Türk Lirası'na dönüşüm kurlarında değişiklik yapıldı

TL'ye dönüşüm döviz ve altın hesaplarında kur seviyesinin belirlendiği yöntemde, Merkez Bankası tarafından yayınlanan iki ayrı tebliğle değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından daha önce saat 11.00'de belirlenen dönüşüm kuru için bundan böyle dövizin Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen "döviz alış kuru" uygulanacak.

10.00-15.00 ARASINDA HER SAAT BAŞI KUR İLANI GEÇERLİ OLACAK

Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi kapsamında Merkez Bankası, döviz kurunu 10.00 ila 15.00 saatlerinde her saat başı açıklayacak.

Yeni uygulamada, TCMB tarafından saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı ilan edilen kur dikkate alınacak ve TL dönüşüm hangi saatte olduysa ona yakın en son saatteki kur baz alınacak.

Vade sonu kuru için ise yine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00'de açıklanan kur uygulanacak.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde değiştirildi. Vade sonu kuru da "Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" olarak tanımlandı.

DAHA ÖNCE SAAT 11.00’DE MERKEZ BANKASI'NIN YAYINLADIĞI KUR SEVİYESİ BAZ ALINIYORDU

Önceki düzenlemede, dönüşüm kuru olarak saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen kur dikkate alınıyordu. Döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarılarak, bunun yerine "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklenerek değişiklik onaylandı.

ŞİMDİ VADE SONU KURU DA BELİRLENDİ

Yeni düzenlemede vade sonu kuru da "Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru" olarak tanımlandı.

Önceki düzenlemede ise vade sonu kuru için 11.00'de ilan edilen kur belirleyiciydi.

ALTIN HESAPLARINDA BENZER DÜZENLEME YAPILDI

TCMB, ayrı bir tebliğ ile altından Türk Lirası'na dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı.

Buna göre daha önce 11.00'de belirlenen altın dönüşüm fiyatı ve vade sonu fiyatla ilgili olarak da bundan böyle Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatı geçerli olacak.