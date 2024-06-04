Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi artıyor: 5 ayda 437,4 milyar lira Dünyada kendi para birimi ile ticaret yapma isteğinde artış yaşanıyor. Türkiye de bu doğrultuda aylık ve 5 aylık verilere göre bu hedefe doğru hızla ilerliyor.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre, mayısta 24,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

Bu dönemde Türk Lirası'yla ihracatta da artış gerçekleşti.

Aylık veriler itibarıyla söz konusu kategoride 5 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk Lirası'yla ocak-mayıs döneminde 123,4 milyar liralık ihracat, 314 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi.

Türk Lirası'yla dış ticaret, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,9 artarak 437 milyar 445 milyon liraya çıktı.

Ocak ayında TL ile ticaret

Türk Lirası'yla ihracat ocakta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,8 artışla 21 milyar 816 milyon lirayı buldu.

İthalat da ilk ayda yüzde 55,7 artışla 47 milyar 864 milyon liraya çıktı.

Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 69 milyar 680 milyon lira oldu.

Şubat ayında TL ile ticaret

Yılın ikinci ayında da Türk Lirası'yla dış ticaretteki artış devam ederken ihracat, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 83,3 artışla 25 milyar 161 milyon lira, ithalat da yüzde 74,8 yükselişle 70 milyar 556 milyon lira olarak kaydedildi.

Dış ticaret hacmi 95 milyar 717 milyon liraya ulaştı. Söz konusu ayda Türk Lirası'yla gerçekleştirilen ithalat ve dış ticaret hacmi, şu ana kadar 2024'teki en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında TL ile ticaret

Türk lirasıyla ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 47,3 artışla 26 milyar 313 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 43,8 yükseldi. Söz konusu ayda 65 milyar 795 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk Lirası'yla dış ticaret 92 milyar 108 milyon lira oldu.

Nisan ayında TL ile ticaret

Nisanda Türk Lirası'yla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 artışla 22 milyar 310 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 47 yükselişle 63 milyar 379 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 85 milyar 689 milyon lira olarak hesaplandı.

Mayıs ayında TL ile ihracat

Türk Lirası'yla ihracat geçen ay Mayıs 2023'e göre yüzde 71,5 artarak 27 milyar 812 milyon lira olurken ithalat da aynı dönemde yüzde 34,3 artışla 66 milyar 439 milyon liraya yükseldi. Geçen ay Türk Lirası'yla 94 milyar 251 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Yılın ilk 5 ayındaki TL ile ihracat

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 yükselişle 76 milyar 665 milyon liradan 123 milyar 412 milyon liraya çıktı.

İthalat da bu dönemde 209 milyar 460 milyon liradan yüzde 49,9 artışla 314 milyar 33 milyon liraya ulaştı.

Böylece, 2024'ün ilk beş ayında dış ticaret 286 milyar 125 milyon liradan yüzde 52,9 artışla 437 milyar 445 milyon liraya çıktı.

164 ülke ile TL üzerinden ticaret

Mayısta 39 bin 925 firma, 164 ülkeye bu kategoride ihracata imza attı.

Ocak-mayıs döneminde Türk Lirası'yla ihracat

2023-2024 yıllarının ocak-mayıs döneminde Türk Lirası'yla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle:

Yıllar / İhracat / İthalat / Hacim

Ocak-Mayıs / 2023 / 76 milyar 665 milyon lira / 209 milyar 460 milyon lira / 286 milyar 125 milyon lira

Ocak-Mayıs / 2024 / 123 milyar 412 milyon lira / 314 milyar 33 milyon lira / 437 milyar 445 milyon lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)