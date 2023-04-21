Türk Lirasıyla dış ticaret üç ayda 163,5 milyar liraya ulaştı Türkiye ekonomisi, stratejisini liralaşma üzerine kurdu. Dış ticaretinde de kendi para birimini devreye daha çok sokan Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki dış ticaret hacmi üç aylık 163,5 milyar liraya çıktı.

AA

Ukrayna savaşından sonrasında Rusya, dış ticarette kendi para biriminin değerini artırmak için dış ticaret rubleyi devreye alırken çin de yuanla sahaya girdi. Türkiye de kendi para birimini dış ticarette dolara karşı kullanmak yolunda anlaşmalar yapınca uluslararası para birimi olarak kabul edilen dolara alternatif oluştu.

Mart ihracatı artış gösterdi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı martta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 4,2 artışla 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalat yüzde 11,4 yükselişle 96,5 milyar dolara çıktı.

Türk Lirası dış ticarette kullanıldı

Türk Lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel bir seyir izledi.

Buna göre, Türk Lirasıyla ihracat ocakta 14 milyar 768 milyon lira, ithalat 30 milyar 739 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 507 milyon liraya çıktı.

Türk Lirası kullanımı yüzde 141,6 arttı

Türk Lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141,6 artarak 163 milyar 491 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 159

Öte yandan, martta Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 159, Türk Lirasıyla ihracat yapan firma sayısı ise 8 bin 460 oldu.

Mart ihracatı

Martta söz konusu ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 94,6 artış göstererek 18 milyar 70 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat tutarı 45 milyar 710 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 63 milyar 780 milyon liraya çıktı.

Yılın ilk çeyreğinin ihracatı

Türk Lirasıyla ihracat yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 87,6 artışla 46 milyar 678 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 116 milyar 813 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde Türk Lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 141,6 artışla 163 milyar 491 milyon lira olarak hesaplandı.