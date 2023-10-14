Milli para birimi dış ticarete girdi! Türk Lirasıyla ihracat 9 ayda 150,6 milyar lira oldu Dünyada ülkeler kendi para birimlerinin değerini artırmak için dış ticaretlerini kendi para birimleri üzerinden yapma arayışına girdi. Türkiye de bu yöndeki atılımlarına devam ediyor.

AA

Rusya'nın başı çektiği kendi milli para birimi ile ihracat yapma akımını Çin de izliyor. Türkiye ise bu akıma ilk katılan ülkelerin başında geliyor.

Türkiye'nin ihracatı eylül ayında yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolara çıktı. Bu rakam, en yüksek eylül ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 120,3 artışla 566 milyar 654 milyon liraya çıktı.

Türk Lirasıyla gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,2 artarak 150 milyar 581 milyon liraya ulaştı.

İhracatın seyri Türk Lirası kullanımını etkiledi

Türk lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel seyir izledi.

Buna göre, Türk Lirasıyla ihracat ocakta 14 milyar 597 milyon lira, ithalat 30 milyar 738 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 335 milyon liraya çıktı.

Türk Liralı ihracatta depremin etkisi

Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara düştü. Türk Lirasıyla ihracat da aynı ayda 13 milyar 765 milyon liraya geriledi. Türk Lirasıyla ithalat bu dönemde 40 milyar 364 milyon lira, dış ticaret hacmi 54 milyar 129 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Depremin etkilerinin geçmesi ile birlikte ihracat artışı ve dolayısıyle ihracattaki Türk Lirası kullanımı artışı da yaşandı.

Türk Lirasıyla ihracat eylülde yüzde 27 arttı

Türk lirasıyla ihracat eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artarak 20 milyar 342 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat tutarı 54 milyar 432 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 74 milyar 774 milyon liraya ulaştı.

Türk Lirasıyla ihracat, ocak-eylül döneminde yüzde 77,2 yükseldi

Türk Lirasıyla ihracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77,2 artarak 150 milyar 581 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat 416 milyar 73 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret hacmi

Yılın 9 ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,3 artışla 566 milyar 654 milyon lira olarak hesaplandı.

165 ülkeye Türk Liralı ihracat

Öte yandan, eylülde Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 165, Türk lirasıyla ihracat yapan firma sayısı ise 15 bin 557 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)