Türk Lirasıyla ihracat eylülde yıllık bazda yüzde 182 arttı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk Lirasıyla ihracat eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182 artarak 16 milyar 30 milyon liraya yükseldi.

Türki Lirasıyla ihracat, bir dış ticaret politikası olarak yürütülmeye devam ediliyor.

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk Lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı'na göre, eylülde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu.

Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 170 oldu

Eylülde Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 170, ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 907 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret hacmi 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 55,6 milyar dolara ulaşırken ithalat, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle 33 milyar doları buldu.

Türk Lirasıyla ihracat eylülde yüzde 182 yükseldi

Türk Lirasıyla ihracat eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182 artarak 16 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat 28 milyar 30 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 44 milyar 61 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk Lirasıyla ihracat ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 89 arttı

Söz konusu ihracat bu yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artarak 85 milyar 24 milyon lira oldu.

AA'nnı haberine göre, bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat 172 milyar 213 milyon lira, dış ticaret hacmi de 257 milyar 273 milyon lira olarak kaydedildi.