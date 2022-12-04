Türk Lirasıyla ihracat yüzde 114 arttı

İhracatın yerli para birimi ile yapılması için devreye sokulan yöntemler ve hedefler sonuca ulaştı. Türk Lirasıyla ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 114 artış sağladı.

Türkiye'nin Türk Lirasıyla ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyar lira olurken, dış ticaret hacmi 51 milyar 308 milyon liraya kadar çıktı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret hacmi ise yüzde 8,6 artışla 52 milyar 509 milyon dolara ulaştı.

Türk Lirası ile dış ticaret artıyor

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk Lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü. Türk Lirasıyla ticaret, ağustostan itibaren ivme kazandı. Kasımda ise Türk Lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artışla 15 milyar 679 milyon lira oldu. Bu dönemde ithalat 35 milyar 629 milyon liraya çıkarken, dış ticaret hacmi ise 51 milyar 308 milyon lira olarak hesaplandı.

7 bin 182 firma Türk Lirasıyla ihracat yaptı

Bu yılın ocak-kasım döneminde Türk Lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94 artarak 113 milyar 703 milyon lira olurken, ithalat 234 milyar 772 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde dış ticaret hacmi de 348 milyar 475 milyon lira olarak kaydedildi. Kasımda Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat yapan firma sayısı ise 7 bin 182 olarak gerçekleşti.