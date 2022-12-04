Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.691
0.50%
BTXN Coin
5.41
-0.91%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Türk Lirasıyla ihracat yüzde 114 arttı

    İhracatın yerli para birimi ile yapılması için devreye sokulan yöntemler ve hedefler sonuca ulaştı. Türk Lirasıyla ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 114 artış sağladı.
    • 04.12.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk Lirasıyla ihracat yüzde 114 arttı

    Türkiye'nin Türk Lirasıyla ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyar lira olurken, dış ticaret hacmi 51 milyar 308 milyon liraya kadar çıktı.

    Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret hacmi ise yüzde 8,6 artışla 52 milyar 509 milyon dolara ulaştı.

    Türk Lirası ile dış ticaret artıyor

    Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk Lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü. Türk Lirasıyla ticaret, ağustostan itibaren ivme kazandı. Kasımda ise Türk Lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artışla 15 milyar 679 milyon lira oldu. Bu dönemde ithalat 35 milyar 629 milyon liraya çıkarken, dış ticaret hacmi ise 51 milyar 308 milyon lira olarak hesaplandı.

    ihracat

    7 bin 182 firma Türk Lirasıyla ihracat yaptı

    Bu yılın ocak-kasım döneminde Türk Lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94 artarak 113 milyar 703 milyon lira olurken, ithalat 234 milyar 772 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde dış ticaret hacmi de 348 milyar 475 milyon lira olarak kaydedildi. Kasımda Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat yapan firma sayısı ise 7 bin 182 olarak gerçekleşti.


    Julian Alvarez, Arjantin'de 16 yıl sonra bir ilki başardı
    Dünya Kupası

    Julian Alvarez, Arjantin'de 16 yıl sonra bir ilki başardı

    '545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta olacak'
    Gündem

    '545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta olacak'

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir