Türk markası Azerbaycan'la anlaştı! TEKNOFEST'te anlaşmanın imzaları atıldı Trendyol, Azerbaycan'da en fazla kullanılan markalardan oldu. Marka şimdi aynı zamanda Azerbaycan'ın markası olarak yoluna devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a göre, bu girişimle iki ülke arasındaki ticaret hacmi de artacak.

AA

Trendyol, Almanya'dan sonra Azerbaycan'a açılmaya hazırlanıyor.

Trendyol, Azerbaycan'ın en büyük holdinglerinden Bakü merkezli Pasha Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, iki kurum, Azerbaycan'da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek şirket kuracak.

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenlenen anlaşma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu imza töreninin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri farklı boyuta taşıyacağını belirtiyor.

"Ekonomik ve ticari anlamda ilişkiler farklı boyuta taşındı"

"Tek millet iki devlet" şiarıyla Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ilerlettiklerini belirten Varank, son dönemde ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerin farklı bir boyuta doğru taşındığını kaydetti.

Varank, bugün atılan imzaların hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a ciddi katkılar sağlayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha önce Trendyol'un Berlin ofisinin açılışına gitmiştim. İşte bugün de ikinci adres olacak şekilde inşallah Azerbaycan'da Trendyol'u görmeye başlayacağız. Pasha Holding ile beraber aslında biz bir ortak markayı bir anlamda Azerbaycan'da oluşturuyor olacağız. Halihazırda Azerbaycan'da zaten Trendyol, en fazla kullanılan markalardan bir tanesi ama artık yoluna Azerbaycan'ın markası olarak devam edecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki dönemde daha da artmış olacak.

"Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak markasını dünyaya tanıtacağız"

Varank, dünyada iş yapış biçimlerinin değiştiğini, teknoloji firmalarının birçok alanda müşterileri için çözüm üretir hale geldiğini belirterek, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: