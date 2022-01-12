Türk Metal - MESS görüşmesinde anlaşma sağlandı

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

EYLÜL AYINDA GREV KARARI ALINMIŞTI

2021 Eylül ayında işveren sendikası MESS ile başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

10 OCAK'TA BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.