Türk müteahhitler, Çin'in ardından dünya ikincisi oldu

Türkiye müteahhitler dünyadaki sıralamada uzun zamandır korudukları ikincilikten geçen yıl üçüncülüğe düşmüşlerdi ancak bu yıl tekrar aynı sıraya yükseldiler.

Engineering News Record (ENR) dergisi, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ni açıklıyor.

Türkiye bir yıllık aranın ardından 42 firmayla ikinci



ENR'nin 2022 yılına ait sıralamasında Türkiye, bir yıllık aranın ardından 42 firmayla tekrar ikinci sıraya yükseldi.

Çin 79 firma ile listede ilk sırada

AA'nın haberine göre, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ENR dergisinin, 2022 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Çin 79 firma ile listede ilk sırada bulunurken Türkiye 42 firmayla ikinci, ABD 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı.

2021'de Türkiye, performansını artırarak listedeki sıralamada geçen yıl ABD'ye bıraktığı ikinciliği geri aldı.

Türkiye, uluslararası gelirlere göre 7'nci

Türk firmaları, 20,4 milyar doları tutarında gelirle, listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4,4'ten yüzde 5,1'e yükseltti. Böylece Türkiye, uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7'nci oldu. Türkiye bu rakamla İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı.

İki Türk firması ilk 50 firma arasında

Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ise ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri 2021'de ağırlıkla Rusya dahil Avrupa (8,8 milyar doları), Orta Doğu (5,6 milyar dolar), Afrika (3 milyar dolar) ve Asya (2,5 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.