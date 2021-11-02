Türk müteahhitler yurt dışında 20,3 milyar dolarlık iş üstlendi

Türk müteahhitler, kendilerine bu yıl için koydukları yurt dışında 20 milyar dolarlık iş hedefini, 196 yeni projeye imza atarak, 10 ayda yakaladı ve üzerine çıktı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), üyelerinin yurt dışında toplam yaptıkları işleri değerlendirdi.

Türk müteahhitler, ekim ayı sonu itibarıyla yurt dışında aldıkları 196 yeni projeyle 20,3 milyar dolarlık iş üstlendi. Bu tutarla 2021 yılının tümü için hedeflenen 20 milyar dolar rakam 10 ayda aşılmış oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK ORTALAMA PROJE BEDELİ

Türk müteahhitler, 103 milyon doları aşkın ortalama proje bedeli ile de tüm zamanların en yüksek ortalama proje bedeline ulaştı.

Ortalama proje bedeli en son 2015 yılında 83 milyon dolara kadar yükselmiş, geçen süreçte bu rakamın yarısına kadar düşmüştü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitler, 1972'den 2021 Ekim ayı sonuna kadar toplam 130 ülkede 442,2 milyar dolar değerinde 10 bin 890 proje üstlendi.

"KORONAVİRÜS SALGINININ VERDİĞİ ARAYA RAĞMEN BAŞARI ELDE EDİLDİ"

TMB Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin yurt dışındaki bu başarısının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Küresel pazarda koronavirüs salgını öncesi yaşanan sorunlar ve ardından salgın şartlarının da etkisiyle 2 yıllık aranın ardından 20 milyar dolarlık hedefi yıl bitmeden yakalamış olmak, Türk müteahhitlerin iş azmini göstermektedir. Ortalama proje bedelinde tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılmış olması, müteahhitlerimizin dünyada giderek daha büyük işlere imza attığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN PAZARLARINI CANLANDIRDI"

Eren, sektör için en büyük pazar olan Rusya'da 10 ayda üstlenilen yaklaşık 7 milyar dolarlık proje bedelinin de bir rekor olduğunu, petrol fiyatlarında son dönemdeki artışın sektörün öne çıkan pazarlarını yeniden canlandırmaya başladığını ifade etti.

"AFRİKA'NIN SAHRA ALTI BÖLGESİNDE MÜTEAHHİTLERİMİZ ARTAN SAYIDA İŞ ALDI"

Sektörün geleneksel pazarı Irak'ın da önemini koruduğunu ve tekrar en çok iş üstlenilen ikinci pazar pozisyonuna geldiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Ayrıca kalkınma planları kapsamında tüm dünyanın odağında yer alan Afrika'nın Sahra Altı bölgesinde de müteahhitlerimizin artan sayıda iş aldığı görülmektedir. Uluslararası pazarda daha çok sayıda işçimizi istihdam etmek esas hedefimiz. Yurt dışında Türk iş gücü istihdamının artırılması konusunun üzerine hassasiyetle eğiliyor, imkan ve kabiliyetlerimizi ilgili tüm makamların dikkatine getiriyoruz.

ORTA VADEDE YILLIK 50 MİLYAR DOLAR TUTARINDA YENİ PROJE ÜSTLENİLMESİ HEDEFLENİYOR

Orta vadede ise yıllık 50 milyar dolar tutarında yeni proje üstlenebiliriz. Bunun için diplomaside temkinlilik ve finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi önemli."