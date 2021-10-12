Türk parası kıymetini koruma hakkında yetkili müesseselerin çalışma düzeni değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında yetkili A ve B grubu yetkili müesseselerin çalışma düzenine ilişkin değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alanında düzenlemeler yapıldı.

B GRUBU YETKİLİ MÜESSESELERİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER NETLEŞTİ

Buna göre B grubu yetkili müesseseler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve benzeri basılı altınlar ile 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecek.

Bu müesseseler, kıymetli madenler ve taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri de yapabilecek.

YETKİLİ MÜESSESELER MÜŞTERİLER HESABINA VADELİ İŞLEM VE KREDİ KARTI İLE İŞLEMLER YAPAMAYACAK

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler, kendi nam ve hesaplarına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirebilecekler ancak müşterileri nam veya hesabına vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecek.

YETKİLİ İŞLETMELER TÜRK LİRASI VE GAYRİMENKULLERİ BAŞKASI ADINA EMANET ALIP SAKLAYAMAYACAK

Yetkili müesseseler; Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemeyecekler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına saklayamayacak.

ÖDENMİŞ SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI

Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon lirayae çıkarıldı. Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak.

Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 2 milyon liranın toplamından oluşacak.

SERMAYE ŞARTI 31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR YERİNE GETİRİLECEK

A grubu ve B grubu yetkili müesseseler, sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirecek. Bu tarihe kadar sermaye şartını yerine getirmeyen müesseslere 90 gün ek süre verilecek. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen müesseslerin izni başka uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecek.

Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Bakanlığa bildirdikleri adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamayacak. Müesseselerin unvan değişiklikleri, hisse devirleri, aynı faaliyet bölgesi haricinde yapacakları merkez veya şube adres değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi olacak.

YABANCI PARA TRANSFERİ

Yetkili müesseseler tarafından yapılan yabancı para transferlerine yönelik hükümler yeniden düzenlendi. Buna göre, yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kullanılamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecek.

Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz veya kâr payı işletilemeyecek, yabancı para alım satım işlemlerinde yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacak.

Kıymetli maden alım satım işlemlerinde kıymetli maden bedelinin bankalar veya transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla transfer edilmesi durumunda yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacak.

1 MART 2022 TARİHİNE KADAR TÜM ÇALIŞANLARININ BİLGİLERİNİ BAKANLIĞI BİLDİRECEK

Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 1 Mart 2022 tarihine kadar tüm çalışanlarının bilgilerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında Bakanlığa bildirmek zorunda olacak.