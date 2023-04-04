Türk Reasürans'ın öz kaynakları 3. yılında 3 katına yaklaştı Türk Reasürans'ın öz kaynakları 1,6 milyar TL seviyelerine ulaştı; aktif büyüklükleri ise bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 4,5 milyar TL oldu.

AA

Türk Reasürans, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve global bir reasürans markası olmak misyonuyla kuruldu.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, kurumun elde ettiği varlıklara dair bilgi verdi.

Eren, 6 Eylül 2019 tarihinde 150 milyon TL ödenmiş sermaye ile başladıkları yolculuklarında, 2022 sonu itibarıyla 600 milyon TL olan kuruluş sermayesinin 3 katına yaklaşarak 1,6 milyar TL seviyelerine ulaştıklarını, aktif büyüklüklerini ise bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 4,5 milyar TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

"Varlık dağılımı ve kalitesiyle desteklemeyi önceledik"

Aktif büyüklükteki bu denli büyümeyi varlık dağılımı ve kalitesiyle desteklemeyi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Eren, 2022 sonu cari oranını ise 3,84'e yükselttiklerini kaydetti.

2022 yılında 695 milyon TL tutarında net dönem kârı elde etti

Türk Reasürans'ın kuruluşunda her mali yılı dönem kârı ile tamamlamayı hedeflediklerini belirten Eren, 2022 yılında da elde edilen 695 milyon TL tutarındaki net dönem kârı ile bu amaca ulaştıklarını ve kâr üretme istikrarını bu yıl da koruduklarını vurguladı.

2022'de yüzde 43,3 öz sermaye kârlılığına sahip oldu

Eren, sigorta sektörünün EBITDA'sı olarak değerlendirilebilecek teknik bölüm dengelerinin 2022 sonu itibarıyla 768 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktararak, şöyle konuştu:

2022'de bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında teknik bölüm dengemizi yüzde 174, net dönem kârımızı ise yüzde 219 artırma başarısını gösterirken, yüzde 29,4 teknik kârlılığın yanı sıra yüzde 43,3 öz sermaye kârlılığına sahip olduk.

Eren, reasürans sektörü ortalamalarının oldukça üzerinde kârlılık rasyolarına sahip olduklarına dikkati çekti.

"21 ülkede yerleşik 35 sigorta ve reasürans şirketine reasürans kapasitesi sunuyoruz"

Selva Eren, 2022'de Türkiye reasürans ve sigorta piyasasındaki oyuncuların yüksek hasar/prim oranına sahip olduğu ve buna bağlı olarak teknik kârlılıklarının da önemli ölçüde olumsuz etkilendiği, yatırım gelirlerinin ise bu daralmanın dönem kârlarına etkisini 2022 yılı için engelleyebildiğinin gözlemlendiğini kaydederek şu bilgileri verdi: