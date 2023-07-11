Türk sağlık sektörü Afrika pazarına açılıyor Türkiye, Afrika ülkelerinin sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almak için tanıtım hamlelerini artırdı.

AA

Afrika'da özellikle Nijerya başta olmak üzere sağlık yatırımları yetersiz olduğundan bu hizmeti almak için farklı ülkeleri tercih etmeye başladı.

Türk sağlık kuruluşları ve medikal firmaları da bu açığı kapatmak için temaslarını artırdı.

Nijerya'da 3-5 Eylül'de düzenlenecek 2. Medical Tourism Expo'da, Türkiye'nin sağlık sektörü tanıtılacak.

Fuara, Türkiye'den 20'den fazla kuruluş katılacak

19. Akwaaba African Travel Markets ve 2. Medical Tourism Expo'nun Türkiye satış temsilcisi Serenas Group ve Turquaz Health Tourism yetkililerine, Afrika kıtasının önemli turizm etkinliklerinden biri olan fuara, Türkiye'den 20'den fazla hastane ve sağlık kuruluşunun katılması bekleniyor.

Üç günlük fuar kapsamında, Türk sağlık sisteminin Afrikalı sektör temsilcilerine tanıtılması ve yeni iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla çeşitli panel ve konferanslar düzenlenecek, B2B görüşmeleri organize edilecek.

Afrika'da sağlık turizmi

Nijerya başta olmak üzere Afrika ülkelerinde hastanelerin bakımsız ve yetersiz olması, sağlık hizmetlerinin düşük standartta sunulması nedeniyle birçok insan tedavi olmak için yurt dışına seyahat ediyor.

Nijerya'da sağlık turizmine 2 milyar dolar ayrılıyor

217 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'da bu alanda yapılan harcamaların, yıllık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Nijeryalılar, sağlık turizmi destinasyonu olarak çoğunlukla Hindistan, Mısır ve İngiltere gibi ülkeleri tercih ediyor.