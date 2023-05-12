Türk sanayi sektöründen deprem bölgesine yatırım atağı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki istihdamı canlandırmak için Türk savunma sanayisi bölgeye 8 milyar liralık katkı sağlanacak fabrika yatırımlarına hız verdi.

AA

Türk savunma sanayisi, daha önce aldığı Doğu'da yapılanma kararını Kahramanmaraş merkezli deprem nedeni ile öne çekti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bölgede araştırma ve temaslarını sürdürüyor.

Türk savunma sanayisi şirketleri, depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi, görevli ekiplerin ihtiyaç duyduğu çeşitli ekipmanları sağladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından barınma ihtiyaçları için çeşitli illerde konteyner kentler kuruldu.

Sektörün önde gelen şirketleri, deprem bölgesinde üretim ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak da bir dizi yatırımı hayata geçirecek.

En az 2 bin 500 kişiye iş imkanı

Sanayi üretimini ve istihdamı destekleyecek söz konusu tesislerle deprem bölgelerine toplamda 8 milyar liralık katkı sağlanacak ve en az 2 bin 500 kişiye iş imkanı oluşturulacak.

Savunma sektörünün tüm firmaları iş birliği yaptı

SSB öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ASELSAN, ROKETSAN, Pavotek, TÜYAR, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile HAVELSAN depremden etkilenen şehirlerde tesisler kuracak.

Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üretim tesisi

Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yurt içi ve dışındaki ihtiyaçlara yönelik olarak Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üretim tesisi oluşturacak.

Gaziantep'in Nurdağı-Islahiye bölgesinde elyaf üretim tesisi

Gaziantep'in Nurdağı-Islahiye bölgesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ROKETSAN koordinatörlüğünde karbon elyaf üretim tesisi kurulacak.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silah ve roket sistemleri ve bilişim ürünleri üretim tesisi yatırımları

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ROKETSAN tarafından silah ve roket sistemleri üretim tesisi, Pavotek tarafından bilişim ürünleri üretim tesisi yatırımları hayata geçirilecek.

Adıyaman'a kablo ve konektör üretimi

Adıyaman'a ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ASELSAN koordinatörlüğünde yeni bir tesis kazandırılacak. Tesiste kablo ve konektör üretimi yapılacak.

Malatya'da çok katmanlı baskı devre kartı üretim tesisi

Malatya'da ASELSAN koordinatörlüğünde çok katmanlı baskı devre kartı üretim tesisi kurulacak.

Elazığ, ileri teknoloji çip paketleme

Elazığ, TÜYAR'ın ileri teknoloji çip paketleme ve STM'nin Duvar Arkası Radar üretim tesislerine ev sahipliği yapacak.

Yazılım kampüsleri

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN ise Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Malatya'da yazılım kampüsleri oluşturacak.