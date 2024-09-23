Türk savunma sanayii, rekor katılımla Bakü'deki fuarda Türkiye, ADEX 2024 fuarında katılım gösteren ülkeler arasında en çok firma ile katılım gösteren ülke oldu. toplam 3 gün sürecek fuarda çeşitli platform ve sistemler sergilenecek.

AA

Türkiye, 24-26 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) yerini aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5. kez düzenlenecek ADEX 2024, yarın Bakü Expo Center'da kapılarını açacak.

Savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 208'den fazla şirketin yer aldığı ADEX 2022'ye, 33 uluslararası delegasyon ve 8 bin 967 ziyaretçi katılım sağlamıştı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Fuara, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların katılımı bekleniyor.

ADEX 2024, 3 GÜN SÜRECEK

26 Eylül'e kadar 3 gün boyunca devam edecek fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkilisiyle buluşturmayı hedefliyor.

TÜRKİYE, FUARA EN ÇOK FİRMA İLE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKE

ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayii firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 50 firma ve 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile Bakü Expo Center'da yerini aldı. Türkiye böylelikle, ADEX 2024'e en çok firma ile katılım sağlayan ülke olacak.

FUARDA İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler, katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler aktarılacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)