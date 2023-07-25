Türk savunma sanayinin yeni ürünleri İDEF'te sergilenecek Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürünün ilk kez sergileneceği sanayi fuarında yeni sözleşmelerin yapılması ve ihracat bağlantılarının doğması hedefleniyor.

AA

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) bugün başlıyor.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açacak.

Fuar kapsamında yerli ve yabancı resmi heyetler, katılımcı firmalar arasında çeşitli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Sözleşme yapılacak

Ayrıca Türk savunma sanayisinin gündeminde bulunan önemli projelere ilişkin sözleşme imzalanacak.

Yeni ürünler ilk kez vitrine çıkacak

IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor.

Birçok ürün fuarda tanıtılacak

Fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Fuarı düzenleyen kurumlar

Fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Temmuz'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.