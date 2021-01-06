Türk şirketten İspanya'ya 1,5 milyar euroluk turizm yatırımı

Dokuz sektörde faaliyet gösteren Türk şirketi Yükselir Grup, İspanya’ya 1,5 milyar euroluk turizm yatırımı yapacağını duyurdu.

Yükselir Grup, 2015 yılından beri Dünya Ekonomik Forumu tarafından 140 ülke arasından dünyanın en rekabetçi turizm ülkesi seçilen İspanya’da dev bir yatırıma imza atacağını açıkladı.

Yatırım araştırmalarında, turizm sektörüne özgü servis altyapısı ve kültürel zenginlik ile iş turizmi yoğunluğu gibi kriterlere dikkat ettiklerini dile getiren Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir, “İspanya tüm bu alanlarda dünyada ilk 3 sırada. Hatta aldığı turist sayısına göre bakarsak liderliği kovalıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'e yatırım yapma kararımızı bu özellikler sayesinde aldık.” dedi.

"RİSKLER VE FIRSATLARIN AYNI ANDA VAR OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

İspanya’nın 2020 yılı içinde koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için turizm sektörüne özgü 4,25 milyar euroluk bir yardım paketi açıkladığını hatırlatan Yavuz Yükselir, zorlu ortamlarda yatırım kararı almanın şirketin karakteristik özelliklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Yükselir Grup olarak bulunduğumuz sektörlerde riskler ve fırsatların aynı anda var olduğuna inanıyoruz. Tecrübeli ekibimiz ve çalışkanlığımızla fırsatlardan maksimum fayda sağlamak esas amacımız. Bulunduğumuz sektörlerde 'game changer' dedikleri oyunun kurallarını yeniden yazan bir pozisyonda olmayı seviyoruz. Koronavirüs salgını sonrası her sektör dönüşüyor. Turizm sektöründeki dönüşümde de şirket olarak yapacağımız çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri dünya turizm endüstrisinin kalbinin attığı ülkelerden İspanya'da ve onun en güzel şehirlerinden biri olan Madrid'de yapmayı çok anlamlı buluyoruz.” diye konuştu.

850 ODALIK OTEL YATIRIMI

İçinde 850 odalık bir otelin de yer alacağı 1,5 milyar euroluk turizm yatırımı kararı için Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martínez-Almeida ile yapılan toplantıların çok önemli olduğunu söyleyen Yükselir, “Belediye başkanının bu proje için duyduğu heyecan ve bizim yatırım iştahımız bu güzel projeyi hayata geçirdi.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, bu projenin İspanya ekonomisine, İspanyol turizmine ve istihdam piyasasına yapacağı katkılardan ötürü çok heyecanlı olduğunu söyledi.







