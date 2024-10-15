Türk sofralık zeytini ihracatta, dolar bazında yüzde 46 değerlendi

İHA

Zeytin sadece tek başına bir kahvaltılık ürün olarak kalmıyor, ekmekten salatalara, makarnalardan pizzalara pek çok yemeği lezzetlendiriyor.

Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024-25 sezonuna giren Türkiye, 2023-2024 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı.

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023-2024 sezonunda yüzde 14'lük artış yaşandı.

Zeytin ihracatı değeri 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.

Siyah zeytin ihracatımız 162,5 milyon dolar olurken, yeşil zeytin ihracatı ise 47,5 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin son 25 yıldır zeytincilik sektörüne yaptığı yatırımların meyvelerini ihracat rakamlarındaki gelişimle topladığını kaydeden sektör uzmanları, 2024/25 sezonuna da büyük umutlarla girdiklerini dile getirdi.

İHRACATIN YÜZDE 97'Sİ AMBALAJLI ÜRÜN

Türkiye'nin 2023/24 sezonunda gerçekleştirdiği 210 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının yüzde 97'sinin ambalajlı ihracat olduğu bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Yardımcısı M. Kadri Gündeş, zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının 2022/23 sezonuna göre yüzde 46'lık artışla 1,84 dolardan 2,70 dolara çıktığının altını çizdi.

TÜRK ZEYTİNİ DOLAR BAZINDA YÜZDE 46 DEĞERLENDİ

Gündeş, sofralık zeytin ihracatında miktar bazında yüzde 22'lik düşüşle 100 bin tondan 78 bin tona gerilemesine rağmen, döviz getirisindeki artışın temelinde sofralık zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 46 artışının yattığına vurgu yaptı.

HEDEFLER ARTIRILDI

Gündeş, “Sofralık zeytin ihracatında 100 bin tonu geçmeyi, döviz getirisinde de 250 milyon doları aşmayı hedefliyoruz.” dedi.

İHRACATI AVRUPA, ORTA DOĞU VE AMERİKA SIRTLADI

Türkiye, 2023/24 sezonunda 121 ülkeye 162,5 milyon dolarlık sofralık siyah zeytin ihraç ederken, Avrupa ülkelerine 90 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç etti. Siyah zeytinde ikinci büyük pazarımız 34 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu. Amerika kıtası 12,5 milyon dolarla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini izledi.

ALMANYA'NIN SİYAH ZEYTİN TALEBİ

Almanya 41,5 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle zirvedeki yerini korurken, Irak 29 milyon dolarlık Türk zeytini tüketti. Siyah zeytin ihracatında üçüncü büyük pazarımız 22 milyon dolarla Romanya olurken, Romanya'yı 11,2 milyon dolarla Bulgaristan ve 10,2 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle ABD izledi.

AVRUPA, YEŞİL ZEYTİN İSTİYOR

Yeşil zeytin ihracatında Avrupa, 17,5 milyon dolarla öne çıkarken, Orta Doğu ülkeleri 14,5 milyon dolarlık Türk yeşil zeytini talep etti. Amerika kıtasına ihraç edilen yeşil zeytin 5 milyon doları aştı.

Almanya 9 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, Türkiye; Irak'a 6,8 milyon dolarlık, ABD'ye 4,5 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,5 milyon dolarlık ve İngiltere'ye 2,4 milyon dolarlık yeşil zeytin ihraç etti.