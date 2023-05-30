Türk somonu ihracatında Doğu Karadeniz rüzgarı esti Doğu Karadeniz'den yılın ilk dört ayında yapılan Türk somonu ihracatı, yüzde 227 artarak 28 milyon 479 bin 226 dolara ulaştı.

AA

Türk somonu ihracat artışını yükselterek yoluna devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgelerinden 12 ülkeye 4 bin 89 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

Kobya, su ihracattan 28 milyon 479 bin 226 dolar gelir sağlandığını ifade etti.

İhracat miktarda yüzde 234 arttı

Türk somunu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 234, değerde yüzde 227 arttı.

Türk somonuna ilgi giderek arttı.

Rusya, ilk sırada

Kobya, Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Rusya'ya bu dönem 24 milyon 783 bin 630 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 1 milyon 945 bin 212 dolarla Vietnam, 1 milyon 191 bin 64 dolarla Beyaz Rusya takip etti.

"Türk somonu 8 ülkeye satılıyor"

Bölge ihracatının 20 milyon 304 bin 9 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kobya, kentten de Rusya başta olmak üzere 8 ülkeye Türk somonu satıldığını belirtti.

Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatı

Kobya, Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 332, değerde yüzde 292 arttığını kaydetti.

Yasal altyapı bekleniyor

Türk somonunun, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde üretiminin gelişmesinin çok önemli olduğunu belirten Kobya, kafes tahsis ve üretim süreçlerinde devletin desteğinin çok önemli olduğunu, bunun için Türk somonuna yönelik yasal altyapıları oluşturacak, sektörün önünü açacak, sektörü büyütecek politikalara acil ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.