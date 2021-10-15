Türk somonunun ihracat başarısı katlandı

Türkiye'nin somon ihracatı, ocak-eylül döneminde, başarısını katlayarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 264 artarak 109 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, su ürünleri ihracatında ilk sırada 340 milyon dolarla levrek yer aldı. Çipura ihracatı 279 milyon dolar olurken alabalık ihracatı ise 113 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜRK SOMONUNUN İHRACATTAKİ PAYI ARTIYOR

İç sulardaki kurulu çiftliklerde 1 kilogram ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki çiftliklerde yetiştirilen ve "Türk somonu" ismiyle pazarlanan gökkuşağı türü alabalık, sektörün "parlayan yıldızı" haline geldi.

TÜRK SOMONUNUN İHRACATI YÜZDE 264 YÜKSELDİ

Her geçen yıl üretimi artan Türk somonunun ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 264 artışla, 29 milyon 873 bin dolardan 108 milyon 767 bin dolara yükseldi.

"2023 HEDEFİ 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektör olarak 2023 yılındaki hedeflerinin 1 milyar 500 bin dolar olduğunu söyledi.

"UZAK DOĞU'YA DA TÜRK SOMONU GÖNDERMEYE BAŞLADIK"

Sadece değerde değil kilogram olarak da artış yaşandığına işaret eden Kızıltan, "En çok talep artışı gören ürünümüz Türk somonu. 2020'de 56 milyon 800 bin dolarlık Türk somonu ihraç etmiştik. Bu yıl da artış sürüyor. Burada da en büyük pazarımız Rusya. Bunun yanına yeni ülkeleri de ekliyoruz. Uzak Doğu'ya da Türk somonu göndermeye başladık." dedi.

NORVEÇ SOMONU İTHALATI DÜŞTÜ

Türk somonunun iç pazarda da yoğun talep gördüğünü aktaran Kızıltan, bu sayede Norveç somonu ithalatının da düştüğünü kaydetti.