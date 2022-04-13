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    Türk start-up yatırımları ilk çeyrekte arttı

    Türk start-up'larına yılın ilk üç ayında yapılan yatırım 1,28 milyar dolarlık yatırım aldı. Yatırım miktarının 2021'deki yatırım miktarlarına şimdiden yaklaşması 2022'den beklentileri artırdı.
    • 13.04.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:01
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    Türk start-up yatırımları ilk çeyrekte arttı

    Oyun sektöründe, yapay zeka alanındaki girişimler destekleniyor. Bu anlamda "Türk start-up"larının yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,28 dolarlık yatırım aldığı belirtildi.

    "Türk start-up"larının yılın ilk çeyreğinde aldığı destek tutarı bir önceki yılın tamamında alınan 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarına yaklaştı.

    AA'nın paylaştığı haberde yer alan Startup Centrum'un "2022 Birinci Çeyrek Türkiye Startup Eksosistemi Yatırım Raporu"na göre, bu yılın ilk çeyreğinde "Türk start-up"larına yapılan toplam yatırım tutarı 1,28 milyar dolar oldu.

    Girişim başına düşen yatırım miktarı 25,5 milyon dolar

    Ocak-mart döneminde 61 yatırım yapılırken girişim başına düşen yatırım miktarı 25,5 milyon doları buldu. Yatırım alan 61 girişimin içinde, geçen yıl aldığı yatırımla değerlemesi 1 milyar doları aşan Insider ile Türkiye'nin "unicorn"larından Getir ve Dream Games de yer aldı.

    Türk start-up yatırımları ilk çeyrekte arttı #1

    8 oyun girişimi toplam 330 milyon dolarlık yatırım aldı

    Geçen yıl aldıkları yatırımlarla dikkati çeken oyun girişimleri bu yılın ilk çeyreğinde de öne çıktı. Söz konusu dönemde 8 oyun girişimi toplam 330 milyon dolarlık yatırım aldı. Ayrıca, oyun sektöründe girişim başına düşen yatırım miktarında da artış gözlendi.

    En çok yatırım alan sektör 8 girişimle finans

    Oyun sektöründen sonra en çok yatırım alan sektör 8 girişimle finans olarak belirlendi. Bu alanda yatırım alan girişim sayısı fazla olsa da yatırım miktarı toplam 15 milyon dolar düzeyinde kaldı.

    Yapay zeka alanında yatırım tutarı 122 milyon dolar

    Yapay zeka alanında yatırım alan girişim sayısı 6 olurken bunların çektiği yatırım tutarı ise 122 milyon dolar olarak kaydedildi.

    Yatırım tutarının çoğu İstanbul'daki girişimlere

    Yatırım alan start-upların illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk 3 ayında İstanbul'dan 50, Ankara'dan 7, İzmir'den 2, Adana ve Manisa'dan 1'er girişim yatırım aldı. Yatırım tutarının neredeyse tamamını 1,27 milyar dolar ile merkezi İstanbul'da bulunan şirketler elde etti.

    Bu dönemde start-uplara yatırım yapan 231 yatırımcının 36'sının yabancı olduğu görüldü. ABD'den 17, Birleşik Krallık'tan da 7 yatırımcı Türk start-uplarına yatırımda bulundu.


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