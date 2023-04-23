Türk tarımına tescil ve coğrafi işaret desteği Ürünleri coğrafi işaret alarak tescil ettirmek o ürüne pazarını ve değerini katlayan bir ivme kazandırıyor. Ürünün katma değeri artıyor ve ihracatı kolaylaşıyor.

AA

Türkiye'de 1.344 tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bulunuyor, bunlardan 1.171'i tarım ve gıda ürünleri kapsamında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin gıda ürünlerini uluslararası düzeyde korumak amacıyla 1.171 ürünü tescil ettirdi.

Coğrafi işaretler, önemli bir pazarlama aracı olarak, Türkiye'de güçlü ve sürdürülebilir bir kırsal kalkınma için anahtar rolü üstlenme potansiyeline sahip bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilen Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı ve Antakya künefesi için hazırlanan kısa filmler ve afişler, farkındalık artırmaya yönelik olarak kullanılmaya başlandı.

Tanıtım çalışmaları sürdürülecek

AB'de ilan aşamasında ve başvuruda bekleyen diğer ürünlerin de tescil edilmesi halinde tanıtım çalışmalarının yapılması planlanıyor. Hazırlanan afiş ve broşürler, farkındalığın artırılması amacıyla Bakanlığın etkinliklerinde kullanılıyor.

AB tescil sürecine göre ürünler

Türkiye'de coğrafi işaret başvurusu yapılmış ancak henüz tescil almamış ürün sayısı ise 713 olarak belirlendi.

AB nezdinde tescilli ürünler de şöyle:

Gaziantep baklavası

Aydın inciri ve kestanesi

Malatya kayısısı

Milas zeytinyağı

Bayramiç beyazı

Taşköprü sarımsağı

Giresun tombul fındığı

Antakya künefesi

AB tescili için ilanda olan ürünler şöyle:

- Suruç narı

- Edremit zeytinyağı

- Gemlik zeytini

- Çağlayancerit cevizi

AB tescili için başvuruda bekleyen ürünler ise şöyle:

Afyon pastırması ve sucuğu

Antep fıstığı

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

Kayseri mantısı ve sucuğu

İnegöl Köfte

Maraş çöreği, tarhanası

Milas yağlı zeytini

Gaziantep Menengiç kahvesi

Araban sarımsağı

Tonya tereyağı

Aydın Memecik zeytinyağı ve zeytini

Bursa kestane şekeri, şeftalisi ve siyah inciri

Kırkağaç kavunu

Demirci hünnabı

Amasya çiçek bamyası

Hopa hamsili ekmeği

Safranbolu safranı

Erzurum su böreği

Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu

Bingöl balı

Ezine peyniri

Rize çayı

Ayaş domatesi

Kilis zeytinyağı

Silifke yoğurdu

Urla sakız enginarı

Hüyük çileği

Isparta gülyağı

Tarsus Sarıulak zeytini

Hatay Kaytaz böreği

Osmaniye yer fıstığı

İpsala pirinci

Melli inciri