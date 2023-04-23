Türk tarımına tescil ve coğrafi işaret desteği

Türkiye'de 1.344 tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bulunuyor, bunlardan 1.171'i tarım ve gıda ürünleri kapsamında yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin gıda ürünlerini uluslararası düzeyde korumak amacıyla 1.171 ürünü tescil ettirdi.
Coğrafi işaretler, önemli bir pazarlama aracı olarak, Türkiye'de güçlü ve sürdürülebilir bir kırsal kalkınma için anahtar rolü üstlenme potansiyeline sahip bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilen Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı ve Antakya künefesi için hazırlanan kısa filmler ve afişler, farkındalık artırmaya yönelik olarak kullanılmaya başlandı.
Tanıtım çalışmaları sürdürülecek
AB'de ilan aşamasında ve başvuruda bekleyen diğer ürünlerin de tescil edilmesi halinde tanıtım çalışmalarının yapılması planlanıyor. Hazırlanan afiş ve broşürler, farkındalığın artırılması amacıyla Bakanlığın etkinliklerinde kullanılıyor.
AB tescil sürecine göre ürünler
Türkiye'de coğrafi işaret başvurusu yapılmış ancak henüz tescil almamış ürün sayısı ise 713 olarak belirlendi.
AB nezdinde tescilli ürünler de şöyle:
Gaziantep baklavası
Aydın inciri ve kestanesi
Malatya kayısısı
Milas zeytinyağı
Bayramiç beyazı
Taşköprü sarımsağı
Giresun tombul fındığı
Antakya künefesi
AB tescili için ilanda olan ürünler şöyle:
- Suruç narı
- Edremit zeytinyağı
- Gemlik zeytini
- Çağlayancerit cevizi
AB tescili için başvuruda bekleyen ürünler ise şöyle:
Afyon pastırması ve sucuğu
Antep fıstığı
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
Kayseri mantısı ve sucuğu
İnegöl Köfte
Maraş çöreği, tarhanası
Milas yağlı zeytini
Gaziantep Menengiç kahvesi
Araban sarımsağı
Tonya tereyağı
Aydın Memecik zeytinyağı ve zeytini
Bursa kestane şekeri, şeftalisi ve siyah inciri
Kırkağaç kavunu
Demirci hünnabı
Amasya çiçek bamyası
Hopa hamsili ekmeği
Safranbolu safranı
Erzurum su böreği
Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu
Bingöl balı
Ezine peyniri
Rize çayı
Ayaş domatesi
Kilis zeytinyağı
Silifke yoğurdu
Urla sakız enginarı
Hüyük çileği
Isparta gülyağı
Tarsus Sarıulak zeytini
Hatay Kaytaz böreği
Osmaniye yer fıstığı
İpsala pirinci
Melli inciri
-
Coğrafi işaret nedir?
Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülkeyle özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret olarak tanımlanıyor.