Türk taşımacıların Avrupa'ya geçiş belgesi sayısı artırıldı

Türk-Macar KUKK Toplantısı'nda, 2021 yılı için ilave 1.000 ikili ve 5 bin transit belge verilmesi ve 2022 yılı transit geçiş belgesinin 130 bine çıkartılmasında anlaşmaya varıldı.

Uluslararası taşımalarda yaşanan bu artışla, geçiş belgelerine talep arttı. Yapılan temaslar sonucunda karayolu taşımacılığında verilen belge sayısı artırılarak Türk taşımacıları rahatlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na göre, Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı 8-9 Eylül'de video konferans yoluyla yapıldı.

Türk-Macar KUKK Toplantısı'nda, 2021 yılı için ilave 1.000 ikili ve 5 bin transit belge konusunda anlaşma sağlanırken, 2022 yılı transit geçiş belgesi ise 130 bine yükseltildi.

TÜRK VE MACAR HEYETİ BİR ARAYA GELDİ

Türk heyetine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Macaristan heyetine İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Kara ve Demiryolu Taşımacılığı İdaresi Başkanı Kornel Kovacs başkanlık etti.

GÖRÜŞMELER 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Türk tarafının talebi üzerine sınırsız sayıda transit belge verileceği protokolle hüküm altına alındı. Ayrıca Türk taşımacılarının Macaristan'dan Irak'a yapacakları taşımalar için 500 adet 3'üncü ülke belgesi verilecek. İkili belge sayısı muhafaza edilirken, Macar taşıtlarıyla yapılan taşımalarda artış olması durumunda Türk taşımacılarına ilave belge verilmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Taraflar, 2022 yılında da görüşmelere devam edecek.

AVRUPA ÜLKELERİNE YÖNELİK TAŞIMALARDA ARTIŞ

İki ülke arasında 2020 yılı kasım ayında yapılan KUKK toplantısıyla transit belge sayısında sağlanan büyük artış sayesinde Avrupa'ya yönelik taşımalarda en önemli sorunlardan birisi aşılmıştı. Alınan karar, 2021 yılında uluslararası kara yolu taşımalarına büyük kolaylık getirirken taşımalarda ve ticarette yüksek oranda artış sağladı.

Transit sorunun çözülmesiyle Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Polonya gibi ülkelerde uluslararası kara yolu taşımalarındaki artış ortalama yüzde 40'e ulaştı, bu sayede tüm dünyada konteynır krizi yaşanırken, Türkiye güçlü lojistik altyapısıyla Avrupa'ya yönelik taşımalarda ve ihracatta rekor kırdı.

Bu ülkelerle yoğun müzakereler devam ederken yapılan çalışmalar sonucunda ilave geçiş belgesi sayısı 70 bini aştı. Çekya'dan 6 bin ilave transit geçiş belgesi alındı. Böylece 2021 yılının son 4 aylık döneminde, Türk taşımacıları transit sorunu olmadan Avrupa ülkelerine taşıma yapma imkanına kavuşmuş olacak.