Haberler

Ekonomi Haberleri

Türk tekstil fuarı New York'ta kapılarını açtı

Türk tekstil fuarı New York'ta kapılarını açtı

New York'ta, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı "I Of The World", düzenlendi.