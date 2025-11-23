Türk tırları 14 yıl sonra ilk kez Suriye üzerinden Kuveyt’e gitti

- Türk tırları, 14 yıl sonra Suriye üzerinden Kuveyt'e ilk ihracat seferini gerçekleştirdi.
- Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik temaslar ve yapılan anlaşmalar sonucunda transit taşımacılık yeniden başladı.
- Gaziantep'ten yüklenen tırlar, Ortadoğu'daki önemli bir ticaret hattını tekrar devreye soktu.
Türkiye ile Suriye arasında ticaret ve ulaştırma alanında yürütülen diplomatik temasların ardından, Türk taşımacılık sektörü için kritik bir adım atıldı.
Yapılan karşılıklı anlaşmalar sayesinde Türkiye’den Suriye üzerinden transit taşımacılık resmen yeniden başladı. Bu kapsamda 14 yıl sonra ilk kez Türk tırları Kuveyt’e ulaştı.
İlk seferde yer alan 4 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısından çıkış yaparak Suriye güzergahını kullanıp doğrudan Kuveyt’e geçti.
KÖRFEZ ÜLKELERİNE SEFERLERİN ARTMASI BEKLENİYOR
Gaziantep’ten halı yükleyen araçlar, Körfez ülkelerine yönelik ihracatta yıllardır kapalı kalan önemli bir hattı yeniden devreye sokmuş oldu.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Reyhanlı Temsilcisi Hamit Şanverdi, sürecin sektör açısından büyük bir kazanım olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
Transit taşımacılıkla 14 yıl aradan sonra Suriye üzerinden Kuveyt’e ilk seferi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde hem Suriye içine hem de Körfez ülkelerine yönelik seferlerin artarak devam etmesini bekliyoruz.