Türk tırları 14 yıl sonra ilk kez Suriye üzerinden Kuveyt’e gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile Suriye arasında ticaret ve ulaştırma alanında yürütülen diplomatik temasların ardından, Türk taşımacılık sektörü için kritik bir adım atıldı.

Yapılan karşılıklı anlaşmalar sayesinde Türkiye’den Suriye üzerinden transit taşımacılık resmen yeniden başladı. Bu kapsamda 14 yıl sonra ilk kez Türk tırları Kuveyt’e ulaştı.

İlk seferde yer alan 4 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısından çıkış yaparak Suriye güzergahını kullanıp doğrudan Kuveyt’e geçti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE SEFERLERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Gaziantep’ten halı yükleyen araçlar, Körfez ülkelerine yönelik ihracatta yıllardır kapalı kalan önemli bir hattı yeniden devreye sokmuş oldu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Reyhanlı Temsilcisi Hamit Şanverdi, sürecin sektör açısından büyük bir kazanım olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: