ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bir paylaşım yaparak, Türk üreticilerin ABD'deki hükümet kurumları ile sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları aşan ekipman sağladığını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin ABD'ye kişisel koruyucu ekipman sağlarken aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin arttığını ve ABD'nin sağlık sektörü tedarik zincirine çeşitlilik katarak Çin'e bir alternatif getirdiğini vurguladı.

“TÜRK ÜRETİCİLER, ÇİN'E ALTERNATİF GETİRDİ"

Paylaşımda, "Türk üreticiler, ABD hükümet kurumlarına ve diğer sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları geçen kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağlayarak hayat kurtardı, ikili ticareti 100 milyar dolar hedefine yaklaştırdı ve tedarik zincirinde Çin'e alternatif getirdi. Birlikte büyük başarılara imza atabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Türk üreticileri ABD'ye 110 milyon dolarlık koruyucu ekipman sağladı ViDEO

Büyükelçiliğin Twitter üzerinden paylaştığı videoda ise şunlar kaydedildi:

TÜRK ÜRETİCİLERİNDEN DEĞERİ 110 MİLYON DOLARI GEÇEN KORUYUCU ÖNLÜK

"Kovid-19 pandemisi, insan hayatında neden olduğu kayıplar ve küresel ekonomiyi aksatmasıyla uzun süre hatırlanacak. Buna karşın, pandemi iyi niyet örneklerine de sahne oldu ve bazı ticari fırsatlar da yarattı. Türk üreticiler, ABD eyalet ve federal kurumlarına ve diğer sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları geçen koruyucu önlük sağladı. Bu girişim, hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda ABD'nin iki önceliğine doğrudan katkıda da bulundu.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET ARTTI

ABD ve Türkiye arasında ticareti artırarak, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik ortak hedefimize yaklaştırdı. ABD'nin sağlık sektörü tedarik zincirine çeşitlilik katarak Çin'e bir alternatif getirdi. ABD ve Türkiye arasındaki ticari bağları güçlendirmek, refah ve fırsatların iki ülkede de artmasını sağlar."