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    Türk vatandaşlığı için girilen BES'e devlet katkısı verilmeyecek

    Yabancıların Türk vatandaşlığı kazanması için getiriler BES şartında devlet desteği olmayacağı açıklandı.
    • 14.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:54
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    Türk vatandaşlığı için girilen BES'e devlet katkısı verilmeyecek

    Türk vatandaşı olmak için en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancıların BES'e girişlerde, katılımcılarına sağlanan yüzde 30 oranındaki devlet katkısı verilmeyecek.

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yabancıların, Türk vatandaşlığı kazanmak için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatıracağı en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarına devlet katkısı alamayacağını bildirdi.

    Türk vatandaşlığı için 3 yıl sistemde kalma şartı var

    AA'nın haberine göre, SEDDK'den yapılan duyuruda, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik uyarınca en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındığı hatırlatıldı.

    BES

    Henüz o süreçte vatandaş olmadıkları için yabancılara destek yok

    Duyuruda, şunlar kaydedildi: "Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca bir katılımcının BES'e yatırdığı katkı payından devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin düzenleme ve duyurular bilahare kurumumuzca yapılacaktır."


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