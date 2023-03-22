Türk ve Afrikalı iş insanları İstanbul'da buluştu İstanbul'da düzenlenen WCI FORUM'da Türk ve Afrikalı iş insanları ihracat hedeflerini artırmak üzere bir araya geldi.

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan ihracatta hedef pazarı artırma çalışmaları devam ediyor.

WCI FORUM'a Afrika nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını oluşturan 41 Afrika ülkesinden 1.500’e yakın iş insanı katıldı.

Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırdı

Forumun açılışında konuşan Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacminin geldiği 45,5 milyar dolarlık noktayı artırabilmek için organizasyonun açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Organizasyonda 54 Afrika ülkesinin temsilcisi var

Bengisu, organizasyonda Afrika ülkelerinin 54'ünden de şu anda temsilci olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Afrika'nın en küçük ülkelerinden bile alıcıların Türkiye'ye geldiği yeni bir organizasyon yaşıyoruz. 1.375 tane alıcı şu an için giriş yaptı. Bu gece yarısı Türkiye'de olacak 154 kişilik de yeni bir heyetimiz var. Toplam 1.500 kişiyi aşan, ihracat fırsatları ve iş birliği koşullarını geliştirmek isteyen Afrikalı girişimciler, Türkiye'nin 61 farklı şehrinden buraya gelmiş 400'ün üzerinde KOBİ ile iki gün boyunca ikili görüşmeler yapacak.

Afrika ile ihracatın 100 milyar doları aşma beklentisi

Bu seneki organizasyonun deprem bölgesinden gelen bütün üreticilere ücretsiz açıldığına işaret eden Bengisu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu organizasyon onların tekrar ayağa kalkması ve ihracatını geliştirmesi için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü Afrikalı alıcılarımızı BTB yazılımımızda o bölgelerdeki firmalardan alışveriş yapmaya da motive ettik. Onun için bugün hem bir gururu hem bir mutluluğu beraberinde yaşıyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında Afrika ile ihracatının 100 milyar dolarları aşacağını umuyorum. Türkiye Cumhuriyeti artık 500 milyar dolar ihracatı konuşsun istiyorum.

"Afrika için bakış açımız, insanlarımızın refahını birlikte arttırmak olacaktır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin de Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu'nun Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiyi geliştirmede önemli bir rol oynadığını söyleyerek şu, ifadelerini kullandı:

Bu forumda Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 ülkeden 1000'in üzerinde iş insanı bir araya gelerek hepimize yeni iş birliklerinin kapısını açacak. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ile Afrika, yeni pazar arayışı içerisinde olan ülkelerin en stratejik hedeflerinden birisi olarak dikkat çekmektedir.

"Gerekli olan sermaye birikimini oluşturmalıyız"

WCI FORUM İcra Kurulu Başkanı Abdulkadir Develi ise bankacılık krizleri ile dalgalanan, kripto paraların sürekli olarak değer kaybettiği veya kazandığı, spekülatif atakların yaşandığı bir dünya ekonomisi ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

ABD Merkez Bankası faiz artırdığı zaman sermayenin maliyetinin özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından ne kadar maliyetli olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Aynı zamanda da reel ticaretin ne kadar önemli olduğunu bu noktada görüyoruz. Gerekli olan sermaye birikimini oluşturmalıyız. Gerekli olan sermaye birikimi özellikle gelişmekte olan ekonomiler için, Afrika için ve bizler için oldukça önemli. Gelişmiş ülkelerin büyüme trendi sabit, fakat sermaye sahibidir. Sermaye sahibi olduklarından dolayı size sermayeyi fiyatlandırabiliyorlar.

"Serbest ticaret bölgeleri ile Afrika, Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor"

Mali Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Silla Diara Asa, Türkiye ve Mali arasındaki ticaret hacmini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun örnek teşkil ettiğini aktardı.

İki ülke arasında son yıllarda güçlenen bir iş birliği olduğunu belirten Asa, şöyle konuştu: