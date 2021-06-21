Türk ve Fransız ticaret bakanları zirveden önce görüştü

Türk ve Fransız ticaret bakanları zirveden önce görüştü

Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Muş, Riester ile yaptığı toplantıya ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

“AB LİDERLER ZİRVESİ ÖNCESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNİ ELE ALDIK”

Toplantıda görüşülen konulara değinen Muş, "Bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, Türkiye ile AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldık." ifadesini kullandı.