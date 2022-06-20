Türk yatırımcıların geçen yıl sonu yurt dışındaki yatırımları açıklandı

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türk yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımları 46,5 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı yatırımlarının verilerini anketle belirliyor. Türk Lirası'nın değerini artırmak için yapılan bu tasnif ilgili kurumlarla da paylaşılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonunun 2021 yılı sonu itibarıyla 46,5 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Bakanlık, yatırım anketleri düzenliyor

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki yatırımları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yapılan "Yurt Dışı Yatırım Anketleri" ile belirleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2021 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik Bakanlık tarafından yapılan "Yurt Dışı Yatırım Anketi-2022", 10 Mayıs-3 Haziran döneminde gerçekleştirildi.

168 bini aşkın istihdam sağlandı

AA'nın haberine göre, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışındaki 2 bin 43 yatırımının, 154 bin 66'sı yabancı olmak üzere, toplam 168 bin 88 kişiye istihdam sağladığı belirlendi.

Yurt dışı yatırımların toplam cirosu 43,3 milyar dolar

Ayrıca, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 8,3 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın 4,9 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Anket sonuçları kurumlarla paylaşılıyor

Bakanlık tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi sonuçları, bugün açıklandı. Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.